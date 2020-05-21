Vakıfbank düşük faizli bayram kredisine nasıl başvuru yapılır? Vakıfbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası

Vakıfbank Ramazan Bayramı öncesi 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyasını duyurdu. Vakıfbank düşük faizli bayram kredisine nasıl başvuru yapılır, Vakıfbank'tan düşük faizli bayram kredisi almak isteyen kişiler başvurularını mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapabilecek.

Vakıfbank düşük faizli bayram kredisine nasıl başvuru yapılır? Vakıfbank 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası
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Vakıfbank Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka bayram kredisi kapsamında düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi veriyor. Vakıfbank bayram kredisinin faiz oranını yüzde 0,98 olarak belirledi ve 60 aya kadar vade imkanı sağlanacağını açıkladı. Ayrıca bayram kredisinin taksit ödemeleri 3 ay ertelenebiliyor.

Vakıfbank 3 Ay Ödemesiz Bayram Kredisi

Vakıfbank her sene uyguladığı bayram kredilerine bu yıl bir yenisini daha ekledi. Vakıfbank bayram kredisinde yüzde 0,98 faiz oranıyla müşterilerine 3 ey taksit ödemesi, 60 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank Bayram Kredisi Başvurusu

Vakıfbank’tan bayram kredisi almak isteyen kişiler intenet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Banka Koronavirüs salgını nedeniyle kredi başvurularını online yöntemler üzerinden alıyor. Ayrıca bayram kredisine SMS üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

Vakıfbank’tan SMS ile bayram kredisi almak isteyen kişiler “KREDI” “TCKN” ve “AYLIK GELİR” bilgilerini aralarında boşluk olacak şekilde 5724’e kısa mesaj olarak göndererek başvurularını tamamlayabilir. Vakıfbank bayram kredisi kapsamında 3 bin TL ile 125 bin TL arasında kredi desteği sağlamaktadır.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi bayram kredisi ile ilgili açıklamalarında, vatandaşların ihtiyaçlarını ve önceliklerini düşündüklerini söyledi. Lütfü Çelebi bu kredi kapsamında 3 bin TL ile 125 bin TL ihtiyaç kredisi verileceğini ifade ederek, kredi ödemelerine 3 ay ertelemeli olarak başlanabileceğini açıkladı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 15:18

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