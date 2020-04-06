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Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi

Korona virüs salgın hastalığı ile zor günler geçiren vatandaşa bir destekte Vakıfbank'tan geldi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yaptığı açıklamada 200 bin bireysel müşterinin kredi borcunu ve 65 bin ticari -bireysel müşterinin ise kredi kartı borçlarının ertelendiğini duyurdu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:44
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi

Korona virüs salgın hastalığının yayılmaya devam ettiği günlerde Vakıfbank'tan borçlu vatandaşlara güzel haber geldi.VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih yaptığı açıklamada 200 bin bireysel müşterinin kredi borcunu ve 65 bin ticari -bireysel müşterinin ise kredi kartı borçlarının ertelendiğini duyurdu.

 Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." dedi.

Üstünsalih, "Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 06.04.2020 14:54
Anahtar Kelimeler:
VakıfBankKredi Borçları
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