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VakıfBank EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri

Vakıfbank üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinin çalışma saatleri içerisinde yapılması gerekmektedir. Vakıfbank’tan yapılan EFT işlemlerinde alınan ücretler kullanılan araca göre değişmektedir. Vakıfbank üzerinden yapılan havale işlemlerinde ise ücret kesilmemektedir.

29 Aralık 2019 Pazar 02:41
VakıfBank EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri

Vakıfbank müşterileri para transferi yapmak için bankanın EFT veya havale işlemini kullanmalıdır. Vakıfbank havale ve EFT işlemlerinde bazı ücretler kesmektedir.

Vakıfbank Havale Ücretleri

Vakıfbank müşterisi olarak para transferi yapacaksanız, havale işlemi yapmanız gerekmektedir. Vakıfbank havale işleminin ücretleri kullanılan yönteme göre değişmektedir. Havale işlemlerinin en uygun yöntemi mobil bankacılık ve intenet bankacılığı hizmetidir.

- İntenet ve mobil uygulama üzerinden yapılacak havale ücreti için 2,5 TL kesilmektedir.

- İntenet veya mobil bankacılık üzerinden cebe havale ücreti için 6,90 TL kesilmektedir.

- Vakıfbank ATM’lerinden yapılacak havale işlemlerinde 6 ila 9 TL arası bir ücret kesilmektedir. Kartsız işlem yapıldığında ise bu ücret 6 ila 12 TL arasında değişmektedir.

Bunun yanı sıra havale işlemi bankanın çalışma saatleri haricinde yapılırsa bu ücretler daha da artmaktadır. Vakıfbank’ın şubelerinden de havale işlemi yapılmaktadır. Bu işlem için Vakıfbank şubelerinde 45 ila 500 TL arasında ücret kesilmektedir.

Vakıfbank üzerinden havale işlemi yapmanın bir yolu da çağrı merkezidir. Vakıfbank Çağrı Merkezinden yapılan havale ücretinin için 45 TL işlem ücreti kesilmektedir.

Vakıfbank EFT Ücretleri

Vakıfbank müşterileri başka bir banka hesabına para transferi yapacaksa EFT işlemini seçmelidir. Vakıfbank üzerinden yapılan EFT işlemleri tercih edilen yönteme göre farklılık göstermektedir.

Vakıfbank’ın intenet şubesi veya mobil banka üzerinden yapılan EFT işlemi için 2,50 TL ücret kesilmektedir. Mesai saatleri haricine yapılacak EFT işlemi için ise 3 TL kesinti yapılmaktadır.

Vakıfbank ATM’lerinden yapılacak EFT ücreti 15 TL’dir. Şubeler üzerinden yapılacak EFT ücreti için ise 50 TL ila 550 TL arasında para kesilmektedir.

Vakıfbank üzerinden EFT işlemi yapmak için Vakıfbank Çağrı Merkezi de tercih edilebilir. Vakıfbank Çağrı Merkezi’nden yapılacak EFT işlemi için 50 ila 100 TL arasında kesinti yapılmaktadır. Bunun yanı sıra geç talimat verilmesi halinde ekstradan 25 TL alınmaktadır.

Vakıfbank Havale ve EFT Saatleri

Vakıfbank üzerinden yapılacak EFT işlemleri sabah saat 09:00 ile 17:15 arasında yapılmaktadır. EFT işlemleri 5 ila 10 dakika arasında karşı tarafa iletilmektedir. EFT yaparken gönderen ve alıcının banka hesap bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. EFT işlemlerinde hata olduğunu düşünen kişiler Vakıfbank şubelerine veya Vakıfbank Çağrı Merkeziyle iletişime geçebilir.

Havale işlemleri Vakıfbank hesapları arasında yapıldığı için işlem saati uygulanmamaktadır. Vakıfbank üzerinden havale işlemleri her saat diliminde yapılabilir.

Son Güncelleme: 29.12.2019 02:41
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