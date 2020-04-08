Vakıfbank Koronavirüs maddi destek ve kredi paketini açıkladı!

Vakıfbank da pek çok banka gibi korona virüs nedeni ile oluşturulan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında müşterilerine destek paketleri sunuyor. Bu paketler arasında farklı meslek gruplarına uygun imkanlar sunuluyor. Bu imkanlar arasında kart aidatı alınmamasından, ödemelerde 3 ay erteleme imkanları, çeşitli indirimler, alışverişleri karşılığında kurumlara yapılan yardımlar, ücretsiz eft ve havale işlemleri gibi pek çok avantajlı seçenek bulunmaktadır.

Bunlardan ilki kamu personeline yönelik kampanyalardan bu kampanya kapsamında temassız ödeme limiti 250 TL’ye yükseliyor, ATM’den para yatırma limiti kalkıyor, para çekme limiti ise 5000 TL’ye kadar artış gösteriyor, QR kod ile temassız ödeme imkanı sağlanıyor, tüm ödemeler 3 ay erteleniyor, ay sonuna kadar havale ve eft işlemlerinden ücret alınmıyor, ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor ve maaş alanlara kredi kampanyaları düzenleniyor.

İkinci olarak öğretmenlere öğretmenim kredi kartı sunularak bu karttan aidat alınmamaktadır. Alışverişlerde faiz oranları düşük tutulurken aynı zamanda MEB’e çeşitli yardımlar da yapılmaktadır. Üçüncü olarak ASES yani öğretmen ve polislere verilen kartlar ile yine aidat alınmamakta, %5 oranında da indirim sağlanmaktadır. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyelerine verilen kartta polis ve öğretmen evlerinde de indirim yapılmaktadır.

Uygun imkanlar sunulan meslek gruplarından birisi de memurlardır. Kamusen kart ile düşük faizli kart aidatsız imkanlar sunulmaktadır. Ayrıca Kamusen kart sahibi olan memurlardan kart aidatı alınmamakta, alışverişlerinde faiz oranı düşük olmaktadır. Kamusen kart kullanan memurlar ayrıca herhangi bir ekstra ödeme yapmadan yaptıkları harcamalardan belli bir kısmı Kamusen’e yatırılmaktadır.

Özel sektörde çalışan mühendis, bankacı ve avukat gibi meslek gruplarına da bu kampanya kapsamında temassız ödeme limiti 250 TL’ye yükseliyor, ATM’den para yatırma limiti kalkıyor, para çekme limiti ise 5000 TL’ye kadar artış gösteriyor, QR kod ile temassız ödeme imkanı sağlanıyor, tüm ödemeler 3 ay erteleniyor, ay sonuna kadar havale ve eft işlemlerinden ücret alınmıyor, ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor ve maaş alanlara kredi kampanyaları düzenleniyor.

Son olarak emeklilere de bir takım imkanlar sağlamaktadır. Bu imkanlarda kamu ve özel sektörde çalışan Vakıfbanklılarla aynı özellikleri gösteriyor. Vakıfkanklı emekliler için temassız ödeme limiti 250 TL’ye yükseliyor, ATM’den para yatırma limiti kalkıyor, para çekme limiti ise 5000 TL’ye kadar artış gösteriyor, QR kod ile temassız ödeme imkanı sağlanıyor, tüm ödemeler 3 ay erteleniyor, ay sonuna kadar havale ve eft işlemlerinden ücret alınmıyor.