Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin maddi olarak olumsuz etkilendiği bu dönem içinde Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Bugün yapılan açıklama ile beraber 65.000 müşterinin toplamda 305 milyon TL kredi kartı borcunun ertelendiğini duyurdu.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65.000 müşterimizin 305 milyon TL tutarındaki kredi kartı borçlarını erteledik.”

Ayrıca 14,5 Milyar TL Değerinde Kredi Ertelemesi Yapıldı

200.000 bireyselmüşterinin 11 milyarlık kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini ifade eden Üstünsalih KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19.000 müşterinin 14,5 milyar TL miktarında kredisini ertelediklerini ifade etti.

Mobil İşlem Sayısında Artış

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ayrıca şu açıklamada bulundu;

“Müşterilerimiz VakıfBank Mobil’i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı”

