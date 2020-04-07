İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92071
ALTIN
361.877
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.2600
EURO
7.3101

Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi

Koronavirüs nedeniyle pek çok kişinin maddi olarak sıkıntı içinde olduğu bugünlerde Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi. İşte erteleme ile ilgili tüm ayrıntılar…

07 Nisan 2020 Salı 00:52
Vakıfbank, kredi kartı borçları ertelendi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin maddi olarak olumsuz etkilendiği bu dönem içinde Vakıfbank müşterilerinin yüzünü güldürecek bir açıklamada bulundu. Bugün yapılan açıklama ile beraber 65.000 müşterinin toplamda 305 milyon TL kredi kartı borcunun ertelendiğini duyurdu.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65.000 müşterimizin 305 milyon TL tutarındaki kredi kartı borçlarını erteledik.”

Ayrıca 14,5 Milyar TL Değerinde Kredi Ertelemesi Yapıldı

200.000 bireyselmüşterinin 11 milyarlık kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini ifade eden Üstünsalih KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19.000 müşterinin 14,5 milyar TL miktarında kredisini ertelediklerini ifade etti.

Mobil İşlem Sayısında Artış

Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ayrıca şu açıklamada bulundu;

“Müşterilerimiz VakıfBank Mobil’i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı”

Tarafsız haberin kaynağına her yerde ulaş! Gündemden her an haberdar ol! Mobil uygulamayı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Telefonun, haber kaynağın olsun istiyorsan sen de Facebook Grubumuza katılmayı unutma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Kritik olaylar, yeni ilanlar, burç yorumları ve daha fazlası için Haberport Twitter hesabını Takip Etmeyi unutma! >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 07.04.2020 00:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi! Nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler?
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
Vakıfbank duyurdu! Kredi ve Kredi kartı borçları ertelendi
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı açıldı! E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?
İŞKUR İşsizlik maaşı nereden ödenecek? PTT formu nasıl alınır?
Altın tutulamıyor! Gram altında tarihi rekor! işte Gram altın fiyatı
Altın tutulamıyor! Gram altında tarihi rekor! işte Gram altın fiyatı
Ziraat Bankası, Halbank, Vakıfbank 6 Ay ödemesiz kredi başvuru durumu sorgulama! 0.49 Faizle 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman belli olacak?
Ziraat Bankası, Halbank, Vakıfbank 6 Ay ödemesiz kredi başvuru durumu sorgulama! 0.49 Faizle 10 Bin TL kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

Popüler Haberler

Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Merkez Bankası nedir, görevleri nelerdir? Merkez bankası ne iş yapar?
Digiturk spor paketi yayın ücreti alacak mı? Maçlar ertelendi abonelik ücretleri ne olacak?
Zoom hesabı tamamen nasıl silinir? Zoom hesap silme ve iptal etme işlemleri
Bursluluk sınavı sorularının hangi konulardan çıkacak? MEB bakanından açıklama
Açık Kapı yardım başvurusu nedir, başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusu şartları ve sonuçları nereden öğrenilir?
Nöbetçi noter sorgulama 7 Nisan Salı Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Acil durum yönetimin nedir? Bakan Soylu acil yönetime geçildiğini açıkladı!
Maske satışı yasak mı? Maske satışı yasağı kararı kimleri kapsıyor?
Hostesler kaç yaşına kadar çalışabilirler, kaç yaşında emekli olurlar?
Kolonya fiyatları ne kadar oldu? 2020 limon kolonyası fiyatları ne kadar
Evde dezenfektan nasıl yapılır? Kolay ve doğal dezenfektan yapma yöntemleri
Ebabil kuşu nasıl bir kuştur? Kabe'yi tavaf eden ebabil kuşu özellikleri ve hikayesi
E Devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? Alt üst soy bilgisi sorgulama işlemleri
Youtube için en iyi montaj programları hangileridir?
e Devlet PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Özel Sağlık Sigortaları koronavirüs tedavi giderlerini karşılıyor mu?
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
Web Tapu sistemi nedir? Tapu işlemleri dijital ortamda sistem nasıl işliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.