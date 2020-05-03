Vakıfbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin ekonomik olarak dar boğazda olduğu bu süreç içinde bankalar da vatandaşlara yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Son olarak Vakıfbank müşterilerinin kredilerini erteleyeceğini açıkladı.

Maddi olarak sıkıntı içinde olan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak olan kredi erteleme haberi pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında tüm bankalara kredi erteleme zorunluluğu getiren devlet aynı zamanda kamu bankalarında uygun koşullar altında kredi verilmesini de sağladı. Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında 23 Mart 2020’den önce çekilmiş olan ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin çok cüzi bir faiz oranı ile 3 aya kadar ertelenebileceği belirtildi. Banka kapsamında yapılan kredi erteleme başvurularının ise en geç 7 gün içinde yanıtlanacağı ifade edildi.

İş yeri sahipleri için, çalışanların maaşlarının ödenememesi halinde Vakıfbank üzerinden maaş ödemesi yapılabileceği, çalışanların işten çıkarmamak koşuluyla 3 ay sürelik maaşın ekstra limit olarak verilebileceği söylendi. Çek vadesi gelen müşteriler için de ek hesap ile limit artışı başvurusu yapabilecekleri dile getirildi.

Vakıfbank Kredi Kartı Ödemesi Erteleme

Vakıfbank İntenetten Kredi Erteleme

Kredi kartı kullanan ve borcu bulunanların da 3 aya kadar ödemelerini erteleme imkanları olduğu görüldü. Harcama limitinin düşmeyeceği, kredi kartı limitinin 3 ay ertelenmesi sonrasında borçların aynı şekilde yansıtılacağı anlaşıldı.

Vakıfbank intenet bankacılığı üzerinden kredilerin ertelenmesi mümkün hale gelmektedir. Vakıfbank intenet bankacılığına giriş yapılması sonrasında profile gidilmesi ve burada Bize Yazın bölümünden “BİREYSEL KREDİLER- Covid-19 Kredi Taksit Erteleme Talepleri” kısmından başvurular yapılabilmektedir.

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