Vakıfbank'ın yüzde 0.49 faiz oranıyla 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası

Korona virüsün ekonomik etkilerine karşı bankalar Ekonomik Destek Paketlerini hazırlamıştı. Vakıfbank Ekonomik Destek Paketi kapsamında vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar kredi imkanı vereceğini duyurmuştu. Vakıfbank 10 TL ihtiyaç kredilerinde %0,49 faiz oranı uygulamaktadır.

Banka %0,49 faizle 10.000 TL’ye kadar sunduğu ihtiyaç kredisinde ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade fırsatını da vereceğini açıkladı. Banka bu ihtiyaç kredisini 5.000 TL, 7,500 TL ve 10.000 TL olarak vermektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Vakıfbank’ın bu kredisine nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.

Kredi sonuçları intenet sayfasından öğrenilebiliyor

Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi olarak verdiği ihtiyaç kredisini aylık 5.000 TL ve altında geliri olan kişilere vermektedir. Banka bu kredilerin başvurularını mobil bankacılık ve intenet bankacılığı üzerinden almaktadır. Vakıfbank başvuru sonuçlarını kısa mesaj olarak duyurduğu gibi intenet sitesi üzerinden de başvuru sonuçlarına bakabilirsiniz.

Krediler nasıl yapılıyor?

Vakıfbank ihtiyaç kredisine başvuru yapanlara başvuru sonuçları kısa mesaj olarak iletilir. Kredi başvurusu onaylanan kişilerin banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan kredilerini almaları mümkündür. Bunun için mobil uygulama veya intenet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3822

Güne dair merak ettiğin her şeyi öğrenmek için sen de hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Teknolojinin gidişatından en yeni işe alım ilanlarına kadar tüm haberler artık Haberport Facebook grubunda! Sen de katıl aramıza!>>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!