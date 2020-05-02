Vakıfbank'ın yüzde 0.49 faiz oranıyla 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası

Korona virüsün ekonomik etkilerine karşı bankalar Ekonomik Destek Paketlerini hazırlamıştı. Vakıfbank Ekonomik Destek Paketi kapsamında vatandaşlara 10 bin TL’ye kadar kredi imkanı vereceğini duyurmuştu. Vakıfbank 10 TL ihtiyaç kredilerinde %0,49 faiz oranı uygulamaktadır.
Banka %0,49 faizle 10.000 TL’ye kadar sunduğu ihtiyaç kredisinde ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ay vade fırsatını da vereceğini açıkladı. Banka bu ihtiyaç kredisini 5.000 TL, 7,500 TL ve 10.000 TL olarak vermektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar Vakıfbank’ın bu kredisine nasıl başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.
Kredi sonuçları intenet sayfasından öğrenilebiliyor
Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi olarak verdiği ihtiyaç kredisini aylık 5.000 TL ve altında geliri olan kişilere vermektedir. Banka bu kredilerin başvurularını mobil bankacılık ve intenet bankacılığı üzerinden almaktadır. Vakıfbank başvuru sonuçlarını kısa mesaj olarak duyurduğu gibi intenet sitesi üzerinden de başvuru sonuçlarına bakabilirsiniz.
Krediler nasıl yapılıyor?
https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3822
Güne dair merak ettiğin her şeyi öğrenmek için sen de hemen Haberport mobil uygulamasını telefonuna indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Teknolojinin gidişatından en yeni işe alım ilanlarına kadar tüm haberler artık Haberport Facebook grubunda! Sen de katıl aramıza!>>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!
Kıredi başvurusu