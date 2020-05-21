Valör nedir? BDDK altın alımı yeni valör uygulaması ne anlama geliyor?

Bankacılık Düzenleme ve Deneteleme Kurumu'nun yaptığı açıklama bünyesinde yarından sonra 100 gram ve üstündeki altın satın alımlarında 1 gün valör uygulanacağı ifade edildi. Bu açıklama ardından vatandaşlar valör uygulamasının ne olduğu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar.

Valör Nedir?

Valör faiz hesaplamasının başladığı tarih olarak tanımlanmaktadır. Valör işlemin yapıldığı tarih ile gerçekleştiği, değer kazandığı tarih arasındaki farkı göstermektedir. Bankacılık sistemi bünyesinde bu kelime valör tarihi olarak kullanılmaktadır. Borç geçen işlemlerde valör işlemin yapıldığı tarihte olmaktadır.

BDDK’dan Kritik Açıklama Geldi

BDDK tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, 21 Mayıs 2020 ve 9033 sayılı karar ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişinde ve kredi sisteminin etkin işleyişine destekte bulunması için gerçek ve tüzel kişilerin her gün 100 gram ve üstündeki altın satın alımlarında geçerli olacak şekilde, ilgili hesaba aktarılmasında ya da kullanıma açılmasında 1 iş günü valör uygulanacağı belirtildi.

Sıcak haberler her an telefonunda! Gündemin nabzını beraber tutalım istiyorsan uygulamamızı şimdi indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

İş ilanları, kamu haberleri ve tüm ekonomik gelişmelerden hemen haberdar olmak istiyorsan Haberport’u Twitter’da Takip Et. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 14:03