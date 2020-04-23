Van'da gelenek devam etti, Başkan makam koltuğunu öğrencinin evine taşıdı

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamalarında devlet büyükleri ve başkanlarının koltuklarını çocuklara bir süreliğine devretme geleneği bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı evlerinde olan öğrencilere taşındı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'da bu geleneğe sahip çıktı ve başkanlık koltuğunu ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Zeynep Runem Parin'in evine taşıdı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak Zeynep'in evine yapılan ziyarette koltuğunu devrederek Parin'in bir günlük başkanlık yapmasını sağladı. Eve getirilen makam koltuğuna oturan Başkan Parin'in ilk icraatı ise ‘Alo 153' hattını arayarak sokak hayvanları için yem talebinde bulunan vatandaşa geri dönüş yaparak talebin karşılanması için yardımcı oldu.

Telefon aracılığı ile Mazlum Karahan isimli bir vatandaşla görüşen Başkan Parin, not almayı da ihmal etmedi ve ayrıca Edremit´e dair projelerle ilgili birim müdürleri ile telekonferans aracılığıyla görüştü. Zeynep, Başkan Edremit´te yeşil alanların çoğaltılması, çocuklara yönelik oyun parklarının kurulması ve bozuk olan yolların bir an önce onarılması konusunda talimatlar verdi ve kendisine 1 günlük de olsa başkanlık koltuğu verildiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti.

Daha sonra söz alarak bir açıklama yapan belediye Başkanı Say ise "Gönül isterdi ki 23 Nisan´ı meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde büyük coşkuyla kutlayalım. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle evlerden çıkamıyoruz. Ancak bu 23 Nisan´ı da kutlamayacağız anlamına gelmiyor. Biz bugün Edremit´te 6 yaşındaki Runem Parin´in misafiriyiz. Bugün temsili de olsa Runem Parin, Edremit Belediye Başkanlığı'nı yürüttü. Sahadan gelen Çevre Koruma Müdürlüğü'müzü de ilgilendiren bir hayvan severimizin talebini alıp ilgili müdürlüğümüze de talimat verdi. Bu çalışmasından dolayı başkanımızı kutluyoruz. Edremit Belediye Başkanımız Parin ile birlikte tüm Edremitli, Vanlı ve hemşehrilerimizin 23 Nisan´ını da buradan kutluyoruz" diye konuştu.