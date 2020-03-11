Vergi Affı gelecek mi? Maliye Bakanından üzen haber!

Vergi Affında Son Durum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş tarafından merakla beklenen vergi affıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vergi affı ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu, vergi affının yapılmayacağını ancak yapılandırmalar ve sıkıntı içerisinde olanlara destek verileceğini söyledi.
"Sıkıntıda olanlara destek var. Baktılar Ocak ayı vergi rakamları iyi geliyor. Şubat fena değil. Bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekte vururuz? Sabahtan akşama kadar yalan. Kâğıt sallıyor, onu diyor bunu diyor. Yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu da tekzip edeyim."
Son Güncelleme: 11.03.2020 21:33