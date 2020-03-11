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Vergi Affı gelecek mi? Maliye Bakanından üzen haber!

Bir süredir haberlerde yer alan vergi affıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Vergi affı gelecek mi diye merak ediliyordu ancak Bakan Albayrak'tan üzen haber geldi. Vergi affının olmayacağını ancak yapılandırmanın olacağını söyledi.

11 Mart 2020 Çarşamba 21:33
Vergi Affı gelecek mi? Maliye Bakanından üzen haber!

Vergi Affında Son Durum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş tarafından merakla beklenen vergi affıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vergi affı ile ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu, vergi affının yapılmayacağını ancak yapılandırmalar ve sıkıntı içerisinde olanlara destek verileceğini söyledi.

Çıkan bu haberlerin vergi disiplinine zarar verdiğini belirten Berat Albayrak, "Son dönemde ortaya yine bir şeyler atmışlar; 'Sayın Bakanım vergi affı geliyor.' Nereden çıktı? Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa, 'zaten vergi affı geliyor ödemeyelim', 'gelir bir daha'. Ne dedik, vergi affı yok. Yapılandırmalar var." diye çıkan haberlere olan tepkisini dile getirdi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Sıkıntıda olanlara destek var. Baktılar Ocak ayı vergi rakamları iyi geliyor. Şubat fena değil. Bütçe performansı iyi gidiyor. Nasıl sekte vururuz? Sabahtan akşama kadar yalan. Kâğıt sallıyor, onu diyor bunu diyor. Yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu da tekzip edeyim."

Son Güncelleme: 11.03.2020 21:33
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