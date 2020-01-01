Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri

Vergiler her vatandaşın vermesi gereken yükümlülükler arasında yerini her zaman korumaktadır. Geçmişte vergi borçlarını öğrenmek için ya banka şubelerine ya da Vergi Dairelerine gidilmesi gerekmekteydi. Ancak günümüz Türkiye’sinde intenet üzerinden vergi borçları kolaylıkla öğrenilebilmektedir. e-Devlet sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı adresinden öğrenilebilecek olan vergi borçları vatandaşlara hem daha hızlı hem de daha güvenilir sonuçlar sunuyor.
Vergi borcu nasıl öğrenilir?
Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı’na giderek memurlar tarafından sorgulatmak ikincisi ise e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında sorgulama yapmaktır. e-Devlet üzerinden yapılacak olan sorgulatma işlemi için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekmektedir. alınan şifre ile sisteme girildikten sonra şifrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatma fayda vardır.
Herhangi bir bankaya veya ATM üzerinden ödeme yapamayacak olan vatandaşlar için se yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Vergi Levhası Sorgulama adresi üzerinden borç ödemeleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.
İntenet vergi dairesi nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılarak, gönüllülük esasına dayanan uyuma teşvik edilmesi ve geri bildirimlerle ödemeyi kolaylaştırmaya yarayan bu sistemde vergi işlemlerinin daha kısa sürede halledilmesi amaçlanmaktadır. Vergi işlemlerinin zamana ve koşula bağlı kalmadan her yerden kısa sürede halledilebilmesini sağlayan bu sisteme ayrıca İntenet Vergi Dairesi adı da verilmektedir.
İntenet Vergi Dairesinden yapılacak diğer işlemler;
- Adıma Yapılan Kesintiler (Stopaj)
- Adıma Yapılan Kira Ödemeleri
- Adres Değişikliği Bildirimi
- Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)
- Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)
- Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme
- Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi
- Cep Telefonu Harcı Ödeme
- Ceza İndirim Talebi ( VUK 376 Talep Dilekçesi Girişi)
- Dilekçe Sorgulama
- e-Belge Doğrulama
- e-Tebligat Başvuru İşlemleri
- e-Tebligat Görüntüleme
- e-Vergi Levhası Doğrulama
- e-Yoklama Fişi Görüntüleme