İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri

Vergiler her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu bir durumdur. Vergi borçları bulunan vatandaşlar ise vergi borcu sorgulama nasıl yapılır sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. e-Devlet Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri.

01 Ocak 2020 Çarşamba 06:31
Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri

Vergiler her vatandaşın vermesi gereken yükümlülükler arasında yerini her zaman korumaktadır. Geçmişte vergi borçlarını öğrenmek için ya banka şubelerine ya da Vergi Dairelerine gidilmesi gerekmekteydi. Ancak günümüz Türkiye’sinde intenet üzerinden vergi borçları kolaylıkla öğrenilebilmektedir. e-Devlet sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı adresinden öğrenilebilecek olan vergi borçları vatandaşlara hem daha hızlı hem de daha güvenilir sonuçlar sunuyor.

Vergi borcu nasıl öğrenilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı’na giderek memurlar tarafından sorgulatmak ikincisi ise e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında sorgulama yapmaktır. e-Devlet üzerinden yapılacak olan sorgulatma işlemi için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekmektedir. alınan şifre ile sisteme girildikten sonra şifrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatma fayda vardır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasına girilmesi gerekiyor. e-Hizmetler adı altında toplanan bu sorgulama işlemlerinden Vergi Borcu Sorgulama yazan yere tıkladıktan sonra ekranda iki farklı seçenek size sunulacak. Bunlar Güncel borçlar ve Toplam borçlardır. Bu iki seçenekten ilki olan Güncel Borçlar hali hazırda ödemesi devam eden borçları görünmektedir. Bu borçlar belirlenen tarihe kadar ödeme işleminin yapılması gereken borçlardır. Borcun belirlenen tarihlerin geçmesi bu borcun üzerine faiz getirileceği anlamına gelir.

Herhangi bir bankaya veya ATM üzerinden ödeme yapamayacak olan vatandaşlar için se yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Vergi Levhası Sorgulama adresi üzerinden borç ödemeleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

İntenet vergi dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılarak, gönüllülük esasına dayanan uyuma teşvik edilmesi ve geri bildirimlerle ödemeyi kolaylaştırmaya yarayan bu sistemde vergi işlemlerinin daha kısa sürede halledilmesi amaçlanmaktadır. Vergi işlemlerinin zamana ve koşula bağlı kalmadan her yerden kısa sürede halledilebilmesini sağlayan bu sisteme ayrıca İntenet Vergi Dairesi adı da verilmektedir.

İntenet Vergi Dairesinden yapılacak diğer işlemler;

  • Adıma Yapılan Kesintiler (Stopaj)
  • Adıma Yapılan Kira Ödemeleri
  • Adres Değişikliği Bildirimi
  • Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)
  • Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)
  • Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme
  • Borcu Yoktur Yazısı Talep Girişi
  • Cep Telefonu Harcı Ödeme
  • Ceza İndirim Talebi ( VUK 376 Talep Dilekçesi Girişi)
  • Dilekçe Sorgulama
  • e-Belge Doğrulama
  • e-Tebligat Başvuru İşlemleri
  • e-Tebligat Görüntüleme
  • e-Vergi Levhası Doğrulama
  • e-Yoklama Fişi Görüntüleme
Son Güncelleme: 01.01.2020 06:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Popüler Haberler

KYK borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı bir kanun teklifi
Atiye dizisi ücretsiz nasıl izlenir? Atiye Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Fox TV Seç Birini başvuru formu ve şartları
Sıfır Bir filmi ne zaman vizyona girecek? Film fragmanı ve film afişi yayınlandı!
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez 1 Ocak Çarşamba günü FOX TV'de yayınlanacak
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?
Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!
2020 vergi ve harç takvimi belli oldu
Ferhat ile Şirin final mi yaptı?
2020 Asgari ücretli gelir vergisi dilimleri belli oldu
Çukur final yapacak söylentileri doğru mu? Çukur dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor?
Toki 100 Bin yeni sosyal konut projesi yapılacak il ve ilçelerin listesi belli oldu
Çam fıstığı nedir? Çam fıstığının besin değeri ve faydaları
E-Devlet giriş nasıl yapılır? E-Devlet giriş seçenekleri
Ziraat Bankası ipotekli ihtiyaç kredisi şartları ve üst kullanım limiti
Android telefonlarda internet paylaşımı işlemleri
KVK cihaz garanti sorgulama nasıl yapılır?
Milli piyango bilet sonucu sorgulama - 2020 MPİ bilet numarası ile ikramiye sorgulama - Biletime para, ikramiye çıktı mı?
Konut kredisi şartları nelerdir? Kimler konut kredisi çekebilir? Bankadan en fazla ne kadar konut kredisi alınabilir?
Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama
Engelli raporu hesaplama nasıl yapılır? 2020 Örnek engelli raporu hesaplama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.