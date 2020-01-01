Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet GİB vergi borcu sorgulama ve öğrenme işlemleri

Vergiler her vatandaşın vermesi gereken yükümlülükler arasında yerini her zaman korumaktadır. Geçmişte vergi borçlarını öğrenmek için ya banka şubelerine ya da Vergi Dairelerine gidilmesi gerekmekteydi. Ancak günümüz Türkiye’sinde intenet üzerinden vergi borçları kolaylıkla öğrenilebilmektedir. e-Devlet sistemi Gelir İdaresi Başkanlığı adresinden öğrenilebilecek olan vergi borçları vatandaşlara hem daha hızlı hem de daha güvenilir sonuçlar sunuyor.

Vergi borcu nasıl öğrenilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’na vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki Gelir İdaresi Başkanlığı’na giderek memurlar tarafından sorgulatmak ikincisi ise e-Devlet sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında sorgulama yapmaktır. e-Devlet üzerinden yapılacak olan sorgulatma işlemi için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek şifre almaları gerekmektedir. alınan şifre ile sisteme girildikten sonra şifrenin değiştirilmesi gerektiğini hatırlatma fayda vardır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasına girilmesi gerekiyor. e-Hizmetler adı altında toplanan bu sorgulama işlemlerinden Vergi Borcu Sorgulama yazan yere tıkladıktan sonra ekranda iki farklı seçenek size sunulacak. Bunlar Güncel borçlar ve Toplam borçlardır. Bu iki seçenekten ilki olan Güncel Borçlar hali hazırda ödemesi devam eden borçları görünmektedir. Bu borçlar belirlenen tarihe kadar ödeme işleminin yapılması gereken borçlardır. Borcun belirlenen tarihlerin geçmesi bu borcun üzerine faiz getirileceği anlamına gelir.

Herhangi bir bankaya veya ATM üzerinden ödeme yapamayacak olan vatandaşlar için se yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Vergi Levhası Sorgulama adresi üzerinden borç ödemeleri kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

İntenet vergi dairesi nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan, vergiye uyum maliyetlerinin azaltılarak, gönüllülük esasına dayanan uyuma teşvik edilmesi ve geri bildirimlerle ödemeyi kolaylaştırmaya yarayan bu sistemde vergi işlemlerinin daha kısa sürede halledilmesi amaçlanmaktadır. Vergi işlemlerinin zamana ve koşula bağlı kalmadan her yerden kısa sürede halledilebilmesini sağlayan bu sisteme ayrıca İntenet Vergi Dairesi adı da verilmektedir.

İntenet Vergi Dairesinden yapılacak diğer işlemler;