Vergi indiriminden faydalanmak isteyen vergi mükelleflerin son 2 yıl şartı!

Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan ve Resmi Gazetede yayınlanan son değişiklikte gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden faydalanmalarına yönelik bir değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikte indirimden yararlanmak isteyen vergi mükelleflerinin son 2 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları şartı sunuldu.

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen vergi mükelleflerin son 2 yıl şartı!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, 'Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak olan değişiklikte vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin indirimden faydalanmasına yönelik oluşturlan madde de indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süre içerisinde ödemiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin ödenmiş olma şartı sunuldu.

Kanuni ödeme süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler ise bu şartın ihlali olarak değerlendirilecek. Söz konusu süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması şartı aranacağı yeni tebliğe göre vergi aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacağı, değişikliğe alınan tebliğde ayrıca, anılan beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki 4 dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler bu haktan yararlanamayacakları da belirtildi.

Diğer taraftan; vergi beyannamelerinin son ödeme süresinin 28 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmış ve Bakanlık bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici  vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapmıştı. Yapılan duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici  vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar  uzatılmıştır. " ifadeleri kullanılmıştı.


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