Vergi indiriminden faydalanmak isteyen vergi mükelleflerin son 2 yıl şartı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, 'Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak olan değişiklikte vergi indiriminden yararlanmak isteyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin indirimden faydalanmasına yönelik oluşturlan madde de indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son 2 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni süre içerisinde ödemiş olmaları ve beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin ödenmiş olma şartı sunuldu.
Diğer taraftan; vergi beyannamelerinin son ödeme süresinin 28 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklanmış ve Bakanlık bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapmıştı. Yapılan duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadeleri kullanılmıştı.