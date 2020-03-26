Vestel Elektronik, corona virüsü salgını nedeniyle üretime ara verdi

Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatını durma noktasına getirdi. Birçok sektörde firmalar çalışmalarına ara vermeye başladı. Çalışmalarına ara veren son firma ise Vestel Elektronik oldu.

Vestel korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına 30 Mart ile 5 Nisan tarihileri arasında ara verdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada korona virüsün etkili şekilde artması çalışmaların durdurulasında etkili olduğu ifade edildi.

Vestel Elektronik şirketinin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde;

“Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa’nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir.”

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