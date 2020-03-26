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Vestelden üretime korona virüs arası!

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret,korona virüs salgını tedbirleri kapsamında üretime 30 mart - 5 nisan tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı.

26 Mart 2020 Perşembe 22:42
Vestelden üretime korona virüs arası!

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa'nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden şirketimiz, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsVestel
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