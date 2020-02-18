Volkswagen'den kötü haber! Yatırım tekrar ertelendi

Alman otomotiv devi Volkswagen, geçtiğimiz yıl Manisa'da 943 milyon 500 bin TL sermayeli bir şirket kurduğunu duyurmuştu. Otomotiv devinin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika yatırımın bir kez daha ertelendiği bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve şirket içinde bulunan bir kaynak, "daha zamanlarının olduğunu ve kararın yıl ortasına kadar bekleyebileceğini" belirtti.

Son 5 ay içerisinde 4’üncü kez alınansonrasında Volkswagen’in Türkiye'ye yatırım yapmayacağı ile ilgili oldukça fazla merak uyandıran sorular ortaya çıkmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Volkswagen CEO'su Herbert Diess, fabrika planlamasının ertelenmesine gerekçe olarak Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı operasyonu hedef göstermişti. Son olarak Aralık ayında şirketten yapılan açıklamada kararın Şubat ayında açıklanabileceği sinyali verilmesine rağmen bu kez alınan asıl kararın Türkiye'deki vergi sistemi olup olmadığı düşünülüyor.

Yaklaşık bir milyar euro harcaması öngörülerek Manisa'da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip olması ve yaklaşık dört bin kişiye de istihdam yaratacağı konuşuluyordu. 2020 yılı sonunda yapımına başlanması planlanan fabrika 2022'de seri üretime geçecek ve fabrikada Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmeye başlanacaktı.