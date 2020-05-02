Whatsapp , Facebook Messenger ve Google Maps ile telefondan konum nasıl gönderilir?

Teknolojinin günden güne gelişmesiyle özellikle akıllı telefonlardan yapılan işlemler hızlı ve kolay bir hale geldi. Akıllı telefonların sunmuş olduğu konum özellikleri sayesinde kullanıcıların nereye gideceklerini kolay bir şekilde bulabilmektedir. Facebook, Whatsapp, Messenger gibi uygulamalardan konumu paylaşmak mümkündür.

Konum, e-ticaret şirketlerinin yanı sıra bütün kişiler tarafından kullanılır ve paylaşılmaktadır. Özellikle hiç bilmediğiniz bir yere gittiğinizde telefonlardaki konum özelliği büyük öneme sahiptir. Kullanıcılar konum bilgilerini Facebook, Whatsapp, Messenger gibi uygulamalardan kolay bir şekilde paylaşabilmektedir.

Whatsapp Konum Paylaşımı

Whatsapp’tan konum paylaşımı yapmak için ilk olarak telefonun konum özelliklerinin açılması gerekmektedir. Daha sonra Whatsapp’a girilmelidir ve sohbet panelindeki ataca tıklanmalıdır. Açılan ekranda konum seçeneği bulunmaktadır. Buradan konumu seçerek gönderme işlemi yapılabilmektedir.

Google Maps İle Konum Paylaşımı

Facebook Messenger ile Konum Paylaşımı

Öncelikle akıllı telefonlarınızın konum özelliğini açın. Konumun açılmasının ardından sonra mavi işaret ile bulunan noktanın üzerine tıklayın ve detaylara tıklayın. Açılan ekrandan paylaş seçeneğine tıklanarak arkadaşlarınıza konumunuzu gönderebilirsiniz.

En popüler uygulamalardan Facebook kullanıcılarına konum paylaşımı imkanı da sağlamaktadır. Bunun ilk olarak akıllı telefonlardaki konum özelliğini açın, daha sonra Facebook Messenger uygulamasına girin sohbet panelini açın. Açılan ekranda ‘’ … ‘’ simgesine tıklayarak seçenekler arasından konumu seçin. Mavi yuvarlak şeklinde görülen konumunuzu mavi ok simgesine tıklayarak sohbet ettiğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

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