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Yanlış hesaba yatırılan para için ne yapılabilir? Yanlış hesaba yatan para geri alınır mı?

Her gün binlerce kişi banka hesaplarından para transfer işlemleri yapıyor. Kimi zaman bu işlemlerde karışıklıklar olabilmekte ve yanlış hesaplara para aktarımı söz konusu olabiliyor. Bu sorunu yaşayan kişiler yanlış hesaba yatırılan para için ne yapılabilir, yanlış hesaba yatan para geri alınır mı sorularına cevap arıyor.

28 Aralık 2019 Cumartesi 23:59
Yanlış hesaba yatırılan para için ne yapılabilir? Yanlış hesaba yatan para geri alınır mı?

Maaş hesabı, yatırım hesabı, döviz hesabı gibi birçok hesap çeşidi bulunmaktadır. Bankalara göre hesap numaralarının oluşturduğu hane sayısı da değişmektedir. Hal böyle olunca insanlar bazen yanlış hesaplara para yatırabiliyorlar.

Bankaların hesap numaraları birbirine çok benzer rakamlardan oluşmaktadır. Hesap numaralarının bir hanesinin bile yanlış yazılması halinde farklı bir hesaba para yollamış olursunuz.

Yanlış hesaba yatan para nasıl geri alınır?

Para yatırma işleminizi ATM’den yaptıysanız ve mesai saatleri içindeyseniz şubeden itirazınızı yapabilirsiniz. Ancak işleminizi mobil bir ATM’den yapmışsanız en iyi çözüm müşteri temsilciliğine ulaşmaktır. Sizlere sorulacak olan sorulara doğru cevap verdikten sonra olay, bankanın incelemesine bırakılır.

Yapılacak tüm işlemler için ortalama 72 saat geçmesi gerekir. Yanlış hesaba yatırılan para için, hesap sahibinin ismi, bankası gibi bilgilere dikkat etmek iyi olacaktır. Eğer bir uyumsuzluk var ise onayla butonuna basmayın.

Kısaca yanlış hesaba yatan para için üzülmenize gerek yok. Biraz uğraştıktan sonra paranız size geri dönecektir.

Yanlış hesaba giden paralara ne olur?

Yanlış hesaba para yatırıldığında ilk akla gelen o paranın buharlaşıp gideceği oluyor. Ancak para yatırma işlemi banka şubesi tarafından gerçekleştirildiyse korkmanıza gerek yok. Şube personeli bu durumu kısa sürede düzeltebilir. Hesabına para yatan kişiden onay alınması biraz uğraştırıcı olsa da sizin için bir çözüm niteliği taşımakta.

Son Güncelleme: 28.12.2019 23:59
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