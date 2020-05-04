Yapı Kredi Bankası 10.000 TL 60 ay vadeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi Bankası 10 bin TL kredi başvurusu şartları

Yapı Kredi tarafından 10 bin TL 60 ay geri ödemeli kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır? 10 bin TL başvurmak için gereken şartlar nelerdir? Yapı Kredi’den en basit şekilde kredi nasıl alınabilir? Sorularını ve konuya dair diğer soruların cevaplarını yazımızın içeriğinde sizler için derledik.

Yapı Kredi bankası 10.000 TL kredi kampanyası duyurdu

Bankalar tarafından 10 bin tl miktarında krediler oldukça rağbet görmektedir. Bu 10 bin tl’yi alabilmek için Yapı Kredi Bankası tarafından uygun faiz oranları sağlamaktadır. Sizde bu uygun faiz oranlarıyla 10 bin TL’lik krediden yararlanabilirsiniz. Herhangi ihtiyacınız için Yapı Kredi bankası size bu krediyi verebilir. Eğer sizde bahsetmiş olduğumuz bu krediye başvuruda bulunmak istiyorsanız, yazımızın devamında nasıl yapılacağına dair bilgiler verdik.

Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?

Bu krediye başvurabilmek için banka tarafından, müşterinin kredi notuna bakılır. Eğer kredi notu 1200 ve daha üstündeyse, bu krediyi rahatlıkla alabilir. Yapı kredi bankası tarafından 19 ile 65 yaş arasında bulunan müşterilerine kredi verilmektedir. Bankanın belirlemiş olduğu gereksinimlere uyan ve hiçbir banka hesabında e-haciz işlemi yoksa krediye başvuru yapılabilir.

Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

10 bin TL krediye başvurmak için bankanın herhangi bir şubesine giderek dosyalarınızı hazırladıktan sonra işlemleri tamamlayabilirsiniz. 10.000 TL kredi için gelir belgesi ve kimliğiniz yeterli olacaktır. Kredi başvuru sonrası onay alırsanız anında krediyi kullanabilirsiniz.

SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Banka şubeleri haricinde intenet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Yapı Kredi tarafından ihtiyaç kredisi içni yapılacak başvuru işlemleri bankanın web sitesi üzerinde bulunan başvuru formunun doldurulmasının ardından size iletilen referans numarasıyla birlikte kredinizin durumunu görebilirsiniz. Bununla birlikte telefonunuza 5 dakika içerisinde kredi sonucunuz mesaj olarak iletilecektir.

Yapı kredi bankasından basit bir şekilde kredi başvurusu yapmak için telefonunuzun mesajlar kısmını açarak Bireysel TC KİMLİK Aylık Gelir yazarak 4411’e mesaj yollamanız gerekmektedir. Bu şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz. Bu mesajın ardından 5 dakika içerisinde başvurunuzun sonucunu mesaj olarak geri alırsınız. Bu başvurunun olumlu sonuçlandığı kişiler, banka şubelerine başvurarak evraklarıyla birlikte kredi başvurusunda bulunabilirler.

Yapı Kredi bankası tarafından müşterilerine intenet bankacılığı işlemiyle birlikte bankaya uğramadan kredi başvuru yapma imkanı sunulmaktadır. Onaylanan kredileri anında hesabınıza atabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel olarak verilecek bu kredilerin düşük faiz oranıyla kullanmak istiyorsanız kredi notunuzu yüksek seviyede tutmanız gerekmektedir.

Gündemdeki haberleri her an takipte kal! Tüm manşetler ve daha fazlası mobil uygulamamızda! Hemen indir! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Instagram’da bizi takip etmeye başla, hiçbir sıcak gelişmeyi kaçırma! >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et