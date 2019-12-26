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Yapı Kredi bankası 2020 yeni yıl kredisi kampanyası

Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yerini almış olan Yapı Kredi yeni yıl kredisini tanıttı. Tanıtılan kredide dikkat çeken pek çok özellik bulunması vatandaşların krediye olan ilgisinde artışa neden oldu. Yapı Kredi Bankası 2020 yeni yıl kredisi kampanyası.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:35
Yapı Kredi bankası 2020 yeni yıl kredisi kampanyası

Türkiye’nin en büyük bankalarından bir tanesi olan YapıKredi Bankası yeni yıl kredisi ile tüm gözleri üzerine çekmiş durumda. Bugünün ihtiyaçlarını yarına ertelemeyin sloganı ile tanıtılan yeni yıl kredisi vatandaş ile paylaşıldığından beri en fazla merak edilen konular arasında yerini aldı.

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Yapı Kredi Bankası yeni yıl kredisi

Yapı Kredi yeni yıl kredisi 60 aya kadar vade şansı ve düşük faiz oranları ile kullanıcıları memnun etmeye hazırlanıyor. Bankanın kampanya kapsamında gelir durumuna göre ön onaylı limit seçeneği imkanı da sunuyor. Ayrıca kampanyanın ödemesine 3 ay sonra başlamak gibi bir seçenekte kullanıcılara sunuluyor.

Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi müşterileri İntenet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi, SMS ya da ATM’den başvuru yapabilir. Ayrıca bu kanallarda yapılacak olan başvurularla şubelere gitmeden haftanın 7 günü anında kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi’nin yeni yıl kredisi başvurusu için SMS ile ” Kredi Türü (boşluk) T.C. kimlik numarası (boşluk) Aylık Gelirinizi ” yazıp 4411 ‘e göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca en yakın şubeye giderek kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi 444 0 444 Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi‘ni arayarak Müşteri İletişim Merkezi’nden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve ATM üzerinden başvurularını kolayca halledebilirsiniz.

Yapı Kredi ihtiyaç kredisi önek tablosu

Kredi Tutarı

Vade

Aylık Akdi Faiz Oranı

Kredi Tahsis Ücreti

Aylık Efektif Faiz Oranı (Sigorta Hariç)

Yıllık Efektif Faiz Oranı (Sigorta Hariç)

Aylık Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme Tutarı

10.000 TL

36 ay

1,74%

50 TL

2,3867%

28,6407%

397,89 TL

14.324,31 TL

10.000 TL

60 ay

1,62%

50 TL

2,1926%

26,3117%

283,79 TL

17.027,76 TL

50.000 TL

36 ay

1,36%

250 TL

1,8250%

21,9001%

1.847,60 TL

66.513,58 TL

50.000 TL

60 ay

1,21%

250 TL

1,5977%

19,1722%

1.254,06 TL

75.243,34 TL

75.000 TL

60 ay

1,19%

375 TL

1,5694%

18,8334%

1.869,43 TL

112.165,98 TL
Son Güncelleme: 26.12.2019 10:35
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