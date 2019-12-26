Yapı Kredi bankası 2020 yeni yıl kredisi kampanyası

Türkiye’nin en büyük bankalarından bir tanesi olan YapıKredi Bankası yeni yıl kredisi ile tüm gözleri üzerine çekmiş durumda. Bugünün ihtiyaçlarını yarına ertelemeyin sloganı ile tanıtılan yeni yıl kredisi vatandaş ile paylaşıldığından beri en fazla merak edilen konular arasında yerini aldı.

Yapı Kredi Bankası yeni yıl kredisi

Yapı Kredi yeni yıl kredisi 60 aya kadar vade şansı ve düşük faiz oranları ile kullanıcıları memnun etmeye hazırlanıyor. Bankanın kampanya kapsamında gelir durumuna göre ön onaylı limit seçeneği imkanı da sunuyor. Ayrıca kampanyanın ödemesine 3 ay sonra başlamak gibi bir seçenekte kullanıcılara sunuluyor.

Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi müşterileri İntenet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi, SMS ya da ATM’den başvuru yapabilir. Ayrıca bu kanallarda yapılacak olan başvurularla şubelere gitmeden haftanın 7 günü anında kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi’nin yeni yıl kredisi başvurusu için SMS ile ” Kredi Türü (boşluk) T.C. kimlik numarası (boşluk) Aylık Gelirinizi ” yazıp 4411 ‘e göndererek gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca en yakın şubeye giderek kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi 444 0 444 Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi‘ni arayarak Müşteri İletişim Merkezi’nden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve ATM üzerinden başvurularını kolayca halledebilirsiniz.

Yapı Kredi ihtiyaç kredisi önek tablosu