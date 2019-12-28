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Yapı Kredi EFT ve Havale işlem ücretleri

Yapı Kredi Bankası Havale ve EFT işlerimlerini şubeden, çağrı merkezinden ve mobil bankacılıktan kolayca yapabiliriz. İşte Yapı Kredi EFT ve Havale işlem ücretleri.

28 Aralık 2019 Cumartesi 19:30
Yapı Kredi EFT ve Havale işlem ücretleri

Yapı Kredi EFT ücreti, tüm bankalarda olduğunu bildiğimiz EFT ile yapılan işlemlerdeki komisyon ücretidir. Yapı Kredi EFT ve havale işlemlerinde işlemi yapacağınız kanaldan bir başka kanala göre farklılıklar göstermektedir. Diğerlerine nazaran müşterilerin daha çok tercih ettiği mobil uygulama ve intenet bankacılığı üzerinden yapılan EFT işlemlerinde, diğer alanlardan yapılan işlemlere göre daha az EFT ücreti alınmaktadır. Bu ücretlerin farklılık göstermesi nedeniyle işlem yapacak olan müşteriler genellikle mobil ve intenet bankacılığını tercih etmektedir. Bu EFT ücretleri banka tarafından belirlenir ve BSMV dahil olarak hesaplanır. Yapı kredinin bir dönem uygulamaya sokup daha sonra kapatılan kanalı Yapı kredi Nuyo ile masrafsız bankacılık ile Yapı kredi müşterisi olan vatandaşlar hala EFT ücreti ödememektedir. Eğer sizde Nuvo ile Yapı Kredi müşterisi olduysanız müşteri hizmetlerini arayarak bu durum hakkında detaylı bilgi öğrenebilirsiniz.

Yapı Kredi EFT Ücreti

Yapı Kredi EFT işlem ücreti, Yapı Kredi İntenet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı ve Web Bankacılığında EFT'lerinizi 16:00'a kadar yapabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil Uygulama ile EFT Ücreti ve Yapı Kredi İntenet Bankacılığı ile EFT Ücreti 7 TL’dir. Saat 16:00 itibariyle 17:20’ye kadar yapacağınız EFT işlemleri için geç EFT adı altında 9.50 TL işlem ücreti almaktadır.

Banka 150.000 TL’nin üzerindeki geç EFT işlemlerinde BSMV dahil olmak üzere 70 TL işlem ücreti alır. Geç EFT yapacağınız zaman işlem tüm masraflarıyla ekranınıza gelmektedir. Dilerseniz işlemi iptal edebilir, ertesi gün için talimat oluşturabilirsiniz.

Yapı Kredi Şubeden ve Çağrı Merkezinden EFT Ücretleri

Yapı Kredi Şubelerinden veya Yapı Kredi Çağrı Merkezi ile Yapılan EFT ücretleri 50 TL’dir.

Şubeden veya çağrı merkezinden yapacağınız EFT’ler içinde EFT saati kuralı geçerlidir. Saat 16.00 ve 17:20 arasında yapacağınız EFT’ler geç EFT adı altındadır ve 70 TL EFT ücreti alınmaktadır. Bu ücretlendirmeler şube ve çağrı merkezi ile yapılan işlemlerde geçerlidir.

Yapı Kredi Havale Ücreti

Bu ücret yine banka tarafından belirlenen komisyon ücretidir. Aynı bankada bulunan farklı hesaplarınız arasında yapmış olduğunuz tüm işlemler havale kapsamına girmektedir. Havale işlemi bu yönüyle EFT’den ayrılır. Ayrıca havale işlemi 7 gün 24 saat boyunca yapılabilir.

Yapı Kredi Mobil ve İntenet Bankacılığı ile Havale Ücreti 3 TL’dir.

Ayrıca yeni bir uygulama olan CepBank ile de havale yapabilirsiniz. Bu işlemde 12 TL İşlem ücreti uygulanmaktadır.

Yapı Kredi Çağrı Merkezi ve Şubelerden Havale Ücreti

Yapı kredi şubelerinden yapacağınız havale işlemlerinden 70 TL, Yapı kredi çağrı merkezlerinden yapacağınız işlemlerde ise 45 TL havale ücreti kesilmektedir.

Telefon bankacılığı ile kendi hesabınızdan başka bir kişinin ismine yapacağınız bir havale işlemi için 5 TL ek ücret alınacaktır. Böyle bir durumda havale ücretiniz 50 TL olacaktır.

Yapı Kredi EFT Limiti Ne Kadardır?

Banka aynı günde yapabileceğiniz EFT limitini 300.000 TL olarak belirlemiştir. Eger EFT Saatleri dışında geç EFT yapıyorsanız, bu EFT işlemi için de limit 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek tutarlı işlemleriniz için ise Yapı kredi müşteri hizmetleri ile görüşüp işlemlerinizi yapabilirsini

Son Güncelleme: 28.12.2019 19:30
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