Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları

Ülkemizin en önde gelen özel bankalarından biri Yapı Kredi Bankasıdır. Yapı Kredi bankası müşterilerine sunduğu birçok fırsatla vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor. Ayrıca banka öğrencilere yönelik burs, dershane, doktora, yüksek lisans gibi eğitim öğretim temelli birçok kredi fırsatı sunmaktadır. Yapı Kredi bankası öğrenci kredisi altında 60 aya kadar vade ve 50 bin TL limitli kredi fırsatını öğrencilere sunuyor.

Yapı Kredi eğitim kredisi masrafları nedir?

Yapı Kredi bankası öğrencilere sunduğu eğitim kredisi için başvuru sahipleri birtakım masrafları ödemelidir. Banka öğrenci kredisi kullanacak kişilerden kredi miktarının binde beşi kadarını kredi tahsis ücreti olarak istemektedir. Ayrıca Sigorta Muamele Vergisi adı altında, eğitim kredisinin aylık faiz tutarının yüzde beşi kadar olan vergiyi vade boyunca bütün taksitlere eklemektedir.

Yapı Kredi bankası eğitim kredisi kullanma şartları nelerdir?

Yapı Kredi öğrenci kredisi alacak olan kişilerin hayat sigortası yaptırması gereklidir. Bu hayat sigortasını banka bünyesinde yapan kişilerin yıllık olarak pirim ödemesi yapmak zorundadır.

Her kredi başvurusunda olduğu gibi Yapı Kredi bankası da öğrenci veya eğitim kredisi verirken bazı şartlar öne sürmektedir. Banka bu krediye başvuracak kişilerden istediği şartlar şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Düzenli bir gelire sahip olduğunu belirten bir belge,

Kredi notunun belirlenen kriterlere uygun olması,

Krediye konu olan eğitim masraflarının belgeleri istenmektedir.

Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu

Yapı Kredi bankası müşterilerine kolaylık olması açısından eğitim kredisi başvurularını intenet üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor. Bankanın intenet bankacılığı üstünden eğitim kredisine başvurulurken, kredi miktarı anında hesaplanarak hesabınıza yatmaktadır. Banka müşterisi olmayan kişiler için ise bazı belgeleri hazırlayıp şubelere gitmesi gerekiyor. Bu belgeler şunlardır: