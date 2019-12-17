İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110575
ALTIN
280.681
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7400
EURO
6.5790

Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları

Yapı Kredi bankası öğrencilere eğitim kredisi adı altında yepyeni fırsatlar sunuyor. Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

17 Aralık 2019 Salı 18:43
Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları

Ülkemizin en önde gelen özel bankalarından biri Yapı Kredi Bankasıdır. Yapı Kredi bankası müşterilerine sunduğu birçok fırsatla vatandaşlar tarafından çokça tercih ediliyor. Ayrıca banka öğrencilere yönelik burs, dershane, doktora, yüksek lisans gibi eğitim öğretim temelli birçok kredi fırsatı sunmaktadır. Yapı Kredi bankası öğrenci kredisi altında 60 aya kadar vade ve 50 bin TL limitli kredi fırsatını öğrencilere sunuyor.

Yapı Kredi eğitim kredisi masrafları nedir?

Yapı Kredi bankası öğrencilere sunduğu eğitim kredisi için başvuru sahipleri birtakım masrafları ödemelidir. Banka öğrenci kredisi kullanacak kişilerden kredi miktarının binde beşi kadarını kredi tahsis ücreti olarak istemektedir. Ayrıca Sigorta Muamele Vergisi adı altında, eğitim kredisinin aylık faiz tutarının yüzde beşi kadar olan vergiyi vade boyunca bütün taksitlere eklemektedir.

Yapı Kredi öğrenci kredisi alacak olan kişilerin hayat sigortası yaptırması gereklidir. Bu hayat sigortasını banka bünyesinde yapan kişilerin yıllık olarak pirim ödemesi yapmak zorundadır.

Yapı Kredi bankası eğitim kredisi kullanma şartları nelerdir?

Her kredi başvurusunda olduğu gibi Yapı Kredi bankası da öğrenci veya eğitim kredisi verirken bazı şartlar öne sürmektedir. Banka bu krediye başvuracak kişilerden istediği şartlar şunlardır:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Düzenli bir gelire sahip olduğunu belirten bir belge,
  • Kredi notunun belirlenen kriterlere uygun olması,
  • Krediye konu olan eğitim masraflarının belgeleri istenmektedir.

Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu

Yapı Kredi bankası müşterilerine kolaylık olması açısından eğitim kredisi başvurularını intenet üzerinden yapılmasına imkan sağlıyor. Bankanın intenet bankacılığı üstünden eğitim kredisine başvurulurken, kredi miktarı anında hesaplanarak hesabınıza yatmaktadır. Banka müşterisi olmayan kişiler için ise bazı belgeleri hazırlayıp şubelere gitmesi gerekiyor. Bu belgeler şunlardır:

  • T.C. Kimlik belgesi
  • Gelir belgesi
  • İkametgah belgesi
  • Öğrenci kayıt belgesi
  • Eğitim durumu yurt dışında olanlar için vize
  • Banka şubesinden alınan eğitim kredisi başvuru formu
Son Güncelleme: 17.12.2019 18:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
Bakanlıktan ihracatçılara müjde! Eximbank'tan döviz kredilerinde indirim uygulaması
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zamana kadar sürecek?
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Kredi kartındaki puanlar ne zaman silinecek? Yetkililerden kart kullanıcılarına yeni uyarı!
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık
Konut satışlarındaki tapu harcı ve KDV indirim süresi bitiyor! Son gün 31 Aralık

Popüler Haberler

İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
Sefirin Kızı Sancar kimdir? Gerçek adı nedir? Engin Akyürek rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TOKİ İzmir 2020 başvuruları ne zaman? TOKİ İzmir 2020 başvuru şartları ve fiyatları
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Babil dizisi oyuncuları ve konusu
Plaka ile kayıp çalıntı araç sorgulama işlemi
Çukur Kemal öldü mü? neden yok? Uğur Yıldıran diziden neden ayrıldı?
Ehliyet ceza puanı dolunca ne olur? 100 ceza puanı dolunca ne yapılır?
Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve çekim yeri
Afili Aşk dizisi dizisi ne zaman başlıyor? Afili Aşk hangi gün ve hangi kanalda
Limitsiz kredi kartı nedir? Limitsiz kredi kartı kimlere verilir? Limitsiz kredi kartı alma şartları
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.