Yapı Kredi hayvancılık kredisi kullanım şartları nelerdir?

Geçtiğimiz dönemlerde yapı ve kredi bankası çiftçi ve üreticilere yardım projeleri oluşturmaktadır. Hayvan alımı kredisi, çiftçilere özel olarak yararlı kartlar, en uygun oranıyla kredi sağlama, yıllık ve hasat zamanlarında ödemeli tarımsal finansmanlar, sıfır ve ikinci el traktör kredileri bu yardımlar arasında bulunmaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası hayvancılık kredisi şartları

Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemler içerisinde hayvancılık işi ile ilgili olarak çalışmalar oldukça hızlanmış ve kazanç artmıştır. Bundan dolayı yapıkredi bankası tarafından KOBİ bankacılığı yardımları sunulmaya başlanmıştır. KOBİ bankacılığı tarafından sunulan hizmetler şunlardır:

Tarım Kredileri Tarımsal Kredi Kartları Tarım paketleri ve sigortaları olarak belirtilmiştir.

Tarım kredileri

Tarım kredilerinin verilmesinin en büyük nedeni çiftçilerin işlerini daha kolay bir hale getirere, hızlı şekilde ürün çıkartmalarını sağlamaktır. Bunun için ise maddi destekler devlet tarafından sunulmaktadır. Ayrıca banka tarafından bu krediyi tarımsal üretim kredisi adında tüm çiftçilere verilmektedir.

Tarımsal üretim kredileri üst tarafta belirttiğimiz gibi çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak olan ekim, dikim, sulama tarzı işlerini ödeyebilmesi için ihtiyaç olan malzemelerin alınması için verilmektedir. Bu krediyi alabilecek olan çiftçilerimiz hasat süreçleri içerisinde oldukça düşük bir vade ile kredi taleplerini oluşturabilirler. Üstelik 18 aya varana kadar bir vade imkanı verilerek çiftçilere kolaylık sağlanmaktadır.

Tarımsal kredi kartları

Yapı kredi bankası tarafından tarımsal kredi kartları ismiyle birlikte düzenlemiş olan proje ile birlikte tüm çiftçilere kolay bir kullanım ve geri ödeme düzenlemesi için kart yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu kart işleminin Verimli kart olarak müşterilere sağlanması da ikinci bir katkısıdır.

Verimli kart, tüm çiftçilerin işlerini kolaylaştıran ve gerçekleştirien tüm işleriyle ilgili harcamalarında kolaylık sağlayacak olan oldukça yararlı bir kredi kartı türüdür. Bu verimli kart sayesinde iş ile iligli yapılan tüm harcamalarda avantajlı bir konuma geçilecektir.

Tarım paketleri ve sigortaları

Yapı kredi bankası tarafından tarımsal alan içni kullanılabilen kredi çeşitleri için yapılmış olan bazı projeler sayesinde çiftçiler oldukça kolay bir geri ödeme süreci oluşmuştur. Ayrıca bu kart sayesinde çiftçiler avantajlı kredi türünü almış olur. Tarımsal alanda bankalar tarafından verilen KOBİ destek projeleri içerisinde bulunan paketler aşağıdaki gibidir

Nar paketi

Çam paketi

Sedir paketi

Sedir dış ticaret paketi

Palmiye paketi

Defne paketi

Nar paketi

Nar paketi, tarımsal bölgede bu iş bölümüne gien çiftçilerin işlerini basitleştirmek amacıyla yapılmış olan bir kredi türüdür. Nar paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız tüm bankacılık işlemlerini tek bir banka tarafından yapılmaktadır. Bu proje kapsamında, bu krediden faydalanabilmek için vadesiz hesap, verimli kart çeşitlerinden bir tanesinin bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca isteğe göre telefon bankaclığı, hesap işletim ücreti, intenet şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek tüm EFT işlemlerinden faydalanabilinir. Oldukça avantajlı olan bu krediden faydalandığınız zaman her yıl tek sefere mahsus olarak 209 TL miktarında yardım alabilirsiniz.

Çam paketi

Bu paketi almak isteyen çiftçilerimizin vadesiz hesap, esnek tiracri hesap, krumusal intenet bankacılığı üyeliği, yapı kredi banka kartı, en az iki tane otomatik ödeme isteği, çek kanesi, kasko, sağlık sigortası, bes, işyerim, businnes kart, ücretsiz hesap ekstresi, World işyeri aidatına %50 destek, Nakit destek kredisine özel fiyatlama, Sınırsız yapı kredi çek tahsilatı, Çek kanesi komisyonunda % 50 indirim gibi alanlardan yararlanarak yıllık 299 Türk Lirası ödxemesi yaparak avantajlı banka işlemlerinden yararlanabilirsiniz.

Sedir paketi

Bu paketin içerisinde bulunan birçok fırsattan faydalanmak isteyen çiftçilerin çek kanesi, vadesiz hesap, esnek ticari hesap, yapı kredi banka kartı, kurumsal intenet bankacılığı üyeliği tarzındaki tüm gereksinimleri karşılaması gerekmektedir. Sedir paketine üye olan kişiler yıllık aidat miktarları ise 549 TL olarak belirlenmiştir. Bu paketten faydalanmak isteyen kişiler yıllık 1000 TL miktarında para yardımı sağlanacaktır.

Sedir dış ticaret paketi

Fazlasıyla gerçekleştirilen dış ticaretleri basitleştirmek için uygulanan bu paket çeşidi sedir mini dış ticaret, sedir maxi dış ticaret olarak çeşitlendirilmiştir. Maxi dış ticaret paketi yoğun ve orta yoğunluktaki işlemler için kullanılırken Sedir mini dış ticaret paketi ise ticarete yeni başlamış olan veya daha az yoğunluğa sahip olan vatandaşlarımız tarafından tercih edilmektedir. Mini paket için faydalanmak isteyen kişilerin yıllık aidat ücreti 1.399 TL miktarındayken maxi paket için verilmesi gereken miktar yine yıllık olarak 1.999 TL’dir.

Defne paketi

KOBİ bankacılığı tarafından defne paket işlemlerini seçerek çoğu banka işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Defne paketi içerisindeki birden fazla fırsattan faydalanmak için yıllık 199 TL miktarında para ödemeniz gerekmektedir. Defne paketi içerisinde bulunan bu avantajlar sonucunda yılda 300 TL kazanabilirsiniz.

Besicilik kredisi

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini tercih eden ve bu sektöre atılım yapan girişimcilerimiz için verilen bir kredi türüdür. Besicilik kredisi küçükbaş hayvanların veya büyük baş hayvanların etlerinden yararlanmak için kurulmuş olan işletmelerin aşılama, su, elektrik, yem, ilaç ve bakım gibi ihtiyaçları için sağlanan bir finansman türüdür. Bu kredi türünden yararlanan vatandaşlarımız 12 aya varan vade imkanlarının yanı sıra besi türüne uygun bir ödeme planı oluşturarak kredi çekebileceklerdir.

Süt hayvancılığı kredisi

Hayvan alım kredisi

Bu krediden yararlanmak isteyen girişimciler büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sütlerinden yararlanarak açmış oldukları işletmeleri için gerekli olan finansman ihtiyaçlarını karşılamak için başvurmuş oldukları kredi türüdür. Bu kredi türünden yararlanan girişimcilerimiz çekmiş oldukları kredilerin geri ödemelerini ayda bir veya üç ayda bir olacak şekilde yapabilirler bunun yanı sıra kredi vadesini de 24 aya kadar uzatabilirler.

Yapı ve Kredi bankasının sunmuş olduğu hayvan alım kredisinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz için oldukça avantajlı kredi imkanları sunulmaktadır. Bu kredi türü büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan ve aynı zamanda etinden ve sütünden de yararlanmak isteyen girişimcilerimizin ihtiyaç duymuş olduğu finansman olanaklarını sağlamaktadır. Hayvan alım kredisinde yararlanmış olduğunuzda 60 aya varana kadar vade yapabileceğiniz gibi aynı zamanda ödemelerinizi hasat döneminizin verimli olduğu zamanda yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra ödemelerinizi aylık olarak yapabileceğiniz gibi 3 ayda bir 6 ayda bir veya 12 ayda bir olacak şekilde eşit taksitler halinde de ödeyebilirsiniz.

Tarımsal yatırım kredisi

Tarımsal yatırım ktredisinden yararlanmak isteyen girişimcilerimizin tarım alanında faaliyet göstermesi gerekmektedir. Tarım sektöründe olan girişimcilerimizin işletmelerini büyütmek için, yenilemek için kapasitelerini arttırmak için ihtiyaç duymuş oldukları finansman desteği buradadır. Bu kredi türünden yararlanacak olan girişimciler kredi ödemelerini her ay düzenli olarak yapabilecekleri gibi 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 12 ay da bir eşit taksitler halinde ödeyebileceklerdir. Bunu yanı sıra hasat dönemlerine uygun esnek ödeme koşullarından da faydalanabilirsiniz. Kredi tutarınız ne kadar olursa olsun maksimum 60 aya kadar vade seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.

Seracılık kredisi

Yapı ve kredi bankası seracılık ile uğraşan girişimcilerimizi de unutmamaktadır. Seracılık sektöründe iş yapan veya seracılık sektörüne atılmak isteyen vatandaşlarımıza finansman sağlayarak işlerini kolaylaştırmaktadır. Diğer kredi türlerinde de olduğu gibi seracılık kredisinde de hasat döneminize uygun esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Çekmiş olduğunuz krediyi 12 ay vade ile de geri ödeyebilirsiniz.

Sera yapım kredisi

Sera yapım kredisi genellikle örtü altı üretimi ile uğraşan vatandaşlarımız için sunulmaktadır. Yeni sera kurulumu için veya daha önceden kurulu olan fakat yenilenmeye ihtiyacı olan seralar için gerekli olan tüm finansal desteği Yapı ve kredi bankasından sağlayabilirsiniz. Sera yapım kredisinden faydalanmış olduğunuzda kredi ödemelerinizi 60 aya kadar vadelendirebilirsiniz. Bunun yanında her ay düzenli olarak düzenli ödeme yapabileceğiniz gibi 3 ayda bir 6 ayda bir ve 12 ayda bir olmak üzere eşit taksitler halinde borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Sözleşmeli tarım kredisi

Sözleşmeli tarım kredisinin amacı bir firma adına tarımsal alanda üretim yapan işletmelerim ihtiyaç duymuş oldukları finansal desteği karşılamaktır. Gübreleme, ilaçlama, ekim, dikim, sulama, hasat, işçilik gibi alanlar için sağlanan bu destek 12 aya varan vade imkanları ile girişimciler ile buluşurken ödeme şeklini hasat döneminize en uygun zamanda esnek ödeme koşulları sayesinde yapabilirsiniz.

Traktör kredisi

Traktör kredisi tarım sektöründe faaliyet gösteren vatandaşların ihtiyaç duymuş oldukları sıfır veya ikinci el traktör alımlarında gerekli olan finansal desteğin sağlanması için başvurulan bir kredi türüdür. her ay düzenli olarak ödeme yapabileceğiniz gibi 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 12 ayda bir borcunuzu ödeyebilirsiniz. Yapı ve kredi bankasına traktör kredisi için başvurmuş olduğunuzda 36 aya kadar da vade imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Tarım makineleri kredisi

Tarım makineleri kredisi banka müşterilerinin işletmelerinde kullanacakları ekipman, donanım, alet, edavat ve yani makine alımları için ihtiyaç duyulan finansman desteğin sağlanması ile 60 aya varana kadar vade koşulları sunulurken esnek taksit imkanlarından da yararlanabilirsiniz.

Ticari taşıt kredisi

Ticari taşıt kredisi için başvuruda bulunan çiftçilerin tarımsal alanda kullanacakları pikap, panelvan, hafif ticari araç ve bunlara bezer diğer araçların alımları için ihtiyaç duyulan finansal destek türlerinden biridir. Çiftçiler ticari taşıt kredisi için başvuruda bulunmuş olduklarında 60 aya varan vade koşullarından yararlanabilecekleri gibi esnek ödeme imkanlarında da kolay bir şekilde faydalanabileceklerdir.

TMO makbuz senedi kredileri

TMO makbuz senedi kredileri, makbuz senetlerinin değeri üzerinden belirlenen limit ile Genel müdürlüğün belirlemiş olduğu vade türü, anapara ve faiz türleri tek seferde ödenecek şekilde belirlenmiştir. Toprak mahsülleri ofisinied emanet olarak verilen ve karşılığında makbuz senedi alınan ürünler için yararlanılan kısa süreli finansman desteğidir. Bu kredi türünden yararlanmış olduğunuzda banka size maksimum 10 ay vade imkanı sağlayacaktır.

IPARD proje kredisi

tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu tarafından sağlanan ve IPARD kapsamına uyan işlemlerinin bir kısmının veya tamamının sağlanması için kullanılan kredi türüdür. Bu kredi türünden yararlanan vatandaşlarımız 48 aya kadar vade imkanlarından yararlanabileceklerdir. Aynı zamanda her ay düzenli olarak ödeme yapabilecekleri gibi 3 ayda bir, 6 ayda bir veya 12 ayda bir olacak şekilde esnek ödeme koşullarından da yararlanabileceklerdir.

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