Yapı Kredi hesabı nasıl açılır? Yapı Kredi hesap açma işlemleri, ücreti ve belgeleri

Yapı Kredi bankasının hesap açma seçeneklerinde, sunduğu dört hizmetten biri olan vadesiz hesap, paranızın nakit halde tutulduğu bir hesap türüdür.

Yapı Kredi Hesap Açma Başvuru Kanalları

Yeni bir Yapı Kredi hesabı açacaksanız iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Bunlardan birisi şubeye giderek hesap açtırmayken diğeri mobil hizmet üzerinden hesap açma işlemidir. Yapı Kredi mobil üzerinden şubeye gitmenize gerek kalmadan aşağıdaki yolu izleyerek hesap açabilirsiniz.

Mobil uygulamayı indirdikten sonra “Yapı Kredili Olmak İstiyorum” seçeneğini seçin.

Cep telefonu ve TC Kimlik numaranızla giriş yapın ve telefonunuza gelen şifreyi girin.

Uygulamaya giriş için kalıcı bir şifre seçin.

Hesap açma başvurunuzu yaptıktan sonra kimlik doğrulama yaparak hesap açma başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Müşteri formu ve kartınız kargo ile en yakın zamanda evinize ulaştırılacaktır.

Yapı Kredi Hesap Açma İçin Diğer Başvuru Kanalları

Yapı Kredi Hesap Açma İçin Gerekli Belgeler

Zaten vadesiz bir hesaba sahipseniz Yapı Kredi hesabınızı mobil, telefon bankacılığı ve şubelerden yapabilirsiniz. Bunlara ek olarak Yapı Kredi, Whatsapp üzerinden BankacıBot isimli bir sistemle hesap açtırma hizmeti sunmaktadır.

Yapı Kredi hesabı açtırmak için, nüfus cüzdanı, adres, telefon numarası istenmektedir. Bunları verdiğiniz takdirde ücretsiz şekilde hesap açmanız mümkündür.

Yapı Kredi Hesap Açma İşlemleri İçin Yaş Sınırı Var Mı?

Hesap açma işlemleri için on sekiz yaş sınırı mevcuttur ancak anne ya da babası izniyle on sekiz yaş altındaki bireyler de hesap açabilmektedir. Çocuklar için de yukardaki belgelere ek olarak velisine ait belgeler de gerekmektedir. Açılan hesabın işlemlerinden veli sorumludur.

İntenet Bankacılığı Üzerinden Yapı Kredi Hesap Açma

Banka müşterilerinin hesap açmak için intenet üzerinden ya da mobil hesaba TC kimlik ve şifre ile giriş yapması gerekmektedir. Menünün sol kısmında bulunan Hesaplarım bölümünden Yeni hesap açmak istiyorum seçeneğine girerek yeni banka hesabınızı açabilirsiniz.