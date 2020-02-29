Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!

Yabancı ülkelerde sıkça kullanılan sistemlerden birisi olan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen vatandaşlara çeşitli destekler sağlanması hedefleniyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen kişi bir miktar birikim yapıyor ve bu birikime ek olarak avantajlı bir kredi çekerek evini alıyor.

Detaylandırmak gerekirse sistem %40 birikim ve %60 kredi kullanarak tanımlanıyor. Kredi çekilirken düşük faiz uygulanarak birçok vatandaşın ev sahibi olması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlüğünde olacak sistemde bazı şartlar bulunacak. Bunlardan ilki en az 5 yıl birikim yapmak olacak. Kredi çekerken ki uygulanan faiz oldukça düşük yüzdelerde olacak. Birçok Avrupa ülkesinde de kullanılıyor olan modelin 2021 yılı gibi uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Almanya’da da uzun yıllardır kullanan sistemde isteyen vatandaşlar on yıldan fazla vadeyi de tercih edebilecek. %40 birikim ve %60 kredi sistemi ile ise 200.000 TL’lik bir ev için vatandaşın toplamda 80.000 TL para biriktirmiş olması gerekecek.