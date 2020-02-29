Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!

Yabancı ülkelerde sıkça kullanılan sistemlerden birisi olan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen vatandaşlara çeşitli destekler sağlanması hedefleniyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen kişi bir miktar birikim yapıyor ve bu birikime ek olarak avantajlı bir kredi çekerek evini alıyor.
Almanya’da da uzun yıllardır kullanan sistemde isteyen vatandaşlar on yıldan fazla vadeyi de tercih edebilecek. %40 birikim ve %60 kredi sistemi ile ise 200.000 TL’lik bir ev için vatandaşın toplamda 80.000 TL para biriktirmiş olması gerekecek.
Son Güncelleme: 29.02.2020 18:54