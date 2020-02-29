betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
107572
ALTIN
320.013
DOLAR
6.2258
STERLİN
7.9520
EURO
6.9257

Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!

Ev alacaklara devletten yeni destek! Devlet tarafından ev almak isteyenlere sağlanan desteklere bir yenisi eklendi. Bu desteklerden birisi olan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? İşte detaylar..

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:54
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi nedir? Ev alacaklara devletten yeni destek!

Yabancı ülkelerde sıkça kullanılan sistemlerden birisi olan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen vatandaşlara çeşitli destekler sağlanması hedefleniyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi ile ev almak isteyen kişi bir miktar birikim yapıyor ve bu birikime ek olarak avantajlı bir kredi çekerek evini alıyor.

Detaylandırmak gerekirse sistem %40 birikim ve %60 kredi kullanarak tanımlanıyor. Kredi çekilirken düşük faiz uygulanarak birçok vatandaşın ev sahibi olması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürürlüğünde olacak sistemde bazı şartlar bulunacak. Bunlardan ilki en az 5 yıl birikim yapmak olacak. Kredi çekerken ki uygulanan faiz oldukça düşük yüzdelerde olacak. Birçok Avrupa ülkesinde de kullanılıyor olan modelin 2021 yılı gibi uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Almanya’da da uzun yıllardır kullanan sistemde isteyen vatandaşlar on yıldan fazla vadeyi de tercih edebilecek. %40 birikim ve %60 kredi sistemi ile ise 200.000 TL’lik bir ev için vatandaşın toplamda 80.000 TL para biriktirmiş olması gerekecek.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuda Tasarruf Devri !
Kamuda Tasarruf Devri !
Bu Sene Emeklinin Bayram ikramiyelerine Zam Var mı ? İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek ?
Bu Sene Emeklinin Bayram ikramiyelerine Zam Var mı ? İkramiyeler Ne Zaman Ödenecek ?
Altın İnişe Geçti ! Düşüş Daha Sürecek mi ? 1 Mart Altın fiyatları
Altın İnişe Geçti ! Düşüş Daha Sürecek mi ? 1 Mart Altın fiyatları
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?
Sera kurma devlet teşvikleri nelerdir? Sera kurma devlet teşviği nasıl alınır, şartları ne?
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!

Popüler Haberler

TÜİK 2020 Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Enflasyon yükselecek mi düşecek mi? Şubat 2020 Kira artış oranları ve enflasyon rakamları
Malazgirt Belediyesine köy korucusu alımı yapılacak! Başvuru şartları ve detaylar!
Kuaförüm sensin yarışması Emre Demirci kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Başak Kuvel ve Hanife kimdir?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Reva Mert kimdir? Reva Mert hakkında bilgiler
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacıları Metin ve Azize Kendir kimdir?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Mart 2020 Pazar
Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabiri
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
Rüyada şahin görmek ne demektir? Rüyada şahin görmenin anlamı ve tabiri
Savaşçı dizisi neden yok? Savaşçı dizi 95. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? neden yayınlanmadı?
2020 Evde çalışarak internetten online para kazanma yöntemleri
Kredi kartı blokesi nasıl kaldırılır?
Ramo Fidan'a ne olacak?
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
Eşkıya 3 Mart Neden Yok? EDHO yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.