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Yasak kararı marketlerin kasasını doldurdu! Harcamalar yüzde 21 arttı

Merkez bankasının açıkladığı verilere göre sokağa çıkma kararlarının açıklandığı 10 - 17 Nisan tarihleri arasında vatandaşın banka kartı ve kredi kartıyla yaptığı market alışverişi tutarı bir önceki haftaya göre (3-10 Nisan) yüzde 21,4 artışla 5 milyar 55 milyon TL'ye yükseldi.

24 Nisan 2020 Cuma 16:31
Yasak kararı marketlerin kasasını doldurdu! Harcamalar yüzde 21 arttı

korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları öncesinde vatandaşın 10 - 17 Nisan tarihleri arasında vatandaşın banka kartı ve kredi kartıyla yaptığı market alışverişi tutarı bir önceki haftaya göre (3-10 Nisan) artış gösterdiği tespit edildi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 10-17 Nisan döneminde vatandaşın banka kartı ve kredi kartıyla yaptığı market alışverişi tutarı bir önceki haftaya göre (3-10 Nisan) yüzde 21,4 artışla 5 milyar 55 milyon TL’ye yükseldi. Bu rakam, 13-20 Mart haftasında kırılan 5 milyar 263 milyon TL’lik market alışverişi rekorunun ardından en yüksek ikinci rakam oldu.

İçişleri Bakanlığı 11-12 ve 18-19 Nisan tarihleri için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. İlk yasak kararı 10 Nisan gecesi duyurulurken, ikinci yasak kararı tepkiler üzerine hafta başında duyurulmuştu.

10-17 Nisan haftasında vatandaşın toplam banka kartı ve kredi kartı harcamaları ise bir önceki haftaya göre yüzde 13 artarak 15,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Artış kaydedilse de harcamaların toplamı, mevsim normallerinin yüzde 27 altında kaldı.

Son Güncelleme: 24.04.2020 16:42
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