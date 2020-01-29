Yaşlı aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu? 2020 Yaşlı aylığı ve evde bakım parası

2020 yılında yaşlı aylığı ve evde bakım parası ne kadar artacak?

2020 yılında engelli maaşı 483 lira ile 724 lir arasında değişiyor. Evde bakım ücretleri ise 315 lira olacak. 2020 yılında ise yaşlılık maaşı 637 lira oldu. 2020 yılı yaşlılık maaşı, 65 yaş aylığı, yaşlı aylığı, engelli maaşı ile birlikte evde bakım parası alanlarında ücretleri arttı. Engelli maaşı ve evde bakım parası zamları 2020 Ocak ayında memurlara gelecek olan zamla birlikte kesinlik kazanacak. Bununla birlikte yaşlıların ve engellilerin, yakınlarına bakanların gelirleri artış gösterecek. Haberlere bakılacak olursa asgari ücretteki artış bu maaşlardan yararlanmak için kişi başı gelir şartını yükseltti. Bunun sayesinde maaşlara ulaşmak daha da kolaylaştı. 581 bin kişiye ödenen 543,15 civarindakş 65 yaş aylığı Ocak ayında 635 veya 637 liraya yükselebilir. Ödemeden yararlanmada gelir sınırı artacak bu sene sınır 483,63 lira civarındaydı Ocak ayında ise 637 liraya yükselecek. Devlet, yüzde 40 ile 60 engeli olanlara aylık 433,68 lira öderken yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşlara 650 lira veriyor. Ocak ayında ise yüzde 40 ile 60 arasında engeli olanlara 482,04 lira verecek. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 723,04 yada 725,90 lira civarında olabilecek. Evinde engelli yada Yaşlı yakınlarından birine bakan vatandaşlara bin 179 lira veriliyor. Bu ödeme ise Ocak ayında 310 veya 315 liraya yükselebilir.

YAŞLI AYLIĞI 1000 LİRAYA YÜKSELİYOR

YAŞLI AYLIĞI İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Yaşlılık aylığı bin liraya çıkarılıyor. 65 yaş aylığının alt sınırını bin liraya çıkaran düzenlemeyi de kapsayan vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde karanamelerde değişiklik yapılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gündeme geldi ve görüşmelere başlandı. Şu anda 543 lira olan 65 yaş aylığı bin liraya çıkarılacak.

65 Yaşını dolduran vatandaşlar bağlı oldukları kaymakamlıklara giderek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan muhtaçlık belgeleri ile birlikte SGK’ya başvurulduğu takdirde yaşlılık maaşı alabiliyorlar. 65 yaş aylığı alanlar bununla birlikte sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyorlar.