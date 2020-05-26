Yaşlı kadının katilleri oğlu ve komşuları çıktı!

Dehşet veren olay Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşandı.

61 yaşındaki Fatma Günay 3 gün önce evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.Durumu fark eden oğlu ve köylüler yaşlı kadını aradılar ama bulamayınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi.Yapılan arama çalışmaları sonrasında yaşlı kadının cesedi köy uzak bir sazlık alanda bulundu.Talihsiz kadının boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi.

Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri cinayet ile ilgili olarak şüphelendikleri yaşlı kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZANLILARIN İFADELER KAN DONDURDU

jandarmada konuşmayan ve savcılıkta ifade veren katil zanlılarından Aykut Günay, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, cinayeti Jülide A.'nın işlediğini öne sürdü.

Jülide A. ise Aykut Günay'ın kendisini bıçak çekip, ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, annesini isteği üzerine ormanlıktaki sazlık alana götürdüğünü anlattı. Ormanlıkta Günay'ın beklediğini ve önlerine çıktığını söyleyen Jülide A., "Aykut, annesinin başına defalarca taşla vurdu daha sonra da döner bıçağıyla boğazını kesti. Ben midem bulanınca yüzümü çevirdim. Sonra cesedi birlikte sürükleyerek attık ve birbirimizden ayrılıp köye geri döndük" dedi.

MİRAS İÇİN CİNAYET İDDİASI

Ercüment A. ise Aykut Günay'ın cinayeti miras için işlediğini öne sürdü. Bir süredir aynı evde kaldıklarını söyleyen Ercüment A., Günay'ın bir telefon görüşmesinde konuştuğu kişiye, "Senin için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar bana miras kalacak" dediğini duyduğunu söyleyip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.