Yaşlı kadının katilleri oğlu ve komşuları çıktı!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sazlık alanda cesedi bulunan 61 yaşındaki Fatma Günay'ın katil zanlıları oğlu Murat Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.çıktı

Yaşlı kadının katilleri oğlu ve komşuları çıktı!
    Abone Ol:

Dehşet veren olay Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşandı.

61 yaşındaki Fatma Günay 3 gün önce evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.Durumu fark eden oğlu ve köylüler yaşlı kadını aradılar ama bulamayınca devreye AFAD ve jandarma ekipleri girdi.Yapılan arama çalışmaları sonrasında yaşlı kadının cesedi köy uzak bir sazlık alanda bulundu.Talihsiz kadının  boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi.

Olayı derinlemesine araştıran jandarma ekipleri cinayet ile ilgili olarak şüphelendikleri yaşlı kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZANLILARIN İFADELER KAN DONDURDU

jandarmada konuşmayan ve savcılıkta ifade veren katil zanlılarından Aykut Günay, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, cinayeti Jülide A.'nın işlediğini öne sürdü.

Jülide A. ise Aykut Günay'ın kendisini bıçak çekip, ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, annesini isteği üzerine ormanlıktaki sazlık alana götürdüğünü anlattı. Ormanlıkta Günay'ın beklediğini ve önlerine çıktığını söyleyen Jülide A., "Aykut, annesinin başına defalarca taşla vurdu daha sonra da döner bıçağıyla boğazını kesti. Ben midem bulanınca yüzümü çevirdim. Sonra cesedi birlikte sürükleyerek attık ve birbirimizden ayrılıp köye geri döndük" dedi.

MİRAS İÇİN CİNAYET İDDİASI

Ercüment A. ise Aykut Günay'ın cinayeti miras için işlediğini öne sürdü. Bir süredir aynı evde kaldıklarını söyleyen Ercüment A., Günay'ın bir telefon görüşmesinde konuştuğu kişiye, "Senin için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar bana miras kalacak" dediğini duyduğunu söyleyip, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
4. Faz 1000 TL Yardım Parası Başvuruları Başlıyor mu, Herkese 1000 TL Yardım Parası Verilecek Mi?
Esnaf kefalet kredi için kaç kefil istiyor? Esnaf kefaletten çekilen borç ödenmezse ne olur?
Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilenler
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?