Yeni 10 TL'lerin farkı ne? Neden yeni 10 Tl'ler basıldı?

Yeni Tip 10 TL’ler Basılıyor!

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 10 TL’ler yeniden basılmaya başladı. 4 Mayıs 2020 tarihinde yeni tip 10 TL’ler artık tedavüle girecek. Yapılan bu değişiklik ile ilgili açıklamaya göre E9 emisyon grubu 1. Tertip, 2. Tertip ve 3. Tertip 10 TL banknotları ile yeni tip 10 TL banknotlarının farkını anlattı. Genel nitelik ve görünümleri aynı olan banknotlarda sadece imza farkı olacak.

Başkan Murat Uysal ve Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait imzalara yer verilecek olan yeni tip 10 TL’lerin dışında 100 TL’ler ile ilgili de değişikliğin yapılacağı söylendi. 100 TL’ler ile ilgili yapılacak olan değişikliğinde duyurulacağı bildirildi. Değişen 10 TL’lerin boyutları, ön ve arka yüzleri değişmedi. Sadece imzalarda değişiklik yapıldı.

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