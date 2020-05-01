Yeni 10 TL'lerin farkı ne? Neden yeni 10 Tl'ler basıldı?

Yeni Tip 10 TL’ler Basılıyor!
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 10 TL’ler yeniden basılmaya başladı. 4 Mayıs 2020 tarihinde yeni tip 10 TL’ler artık tedavüle girecek. Yapılan bu değişiklik ile ilgili açıklamaya göre E9 emisyon grubu 1. Tertip, 2. Tertip ve 3. Tertip 10 TL banknotları ile yeni tip 10 TL banknotlarının farkını anlattı. Genel nitelik ve görünümleri aynı olan banknotlarda sadece imza farkı olacak.
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