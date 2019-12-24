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Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru

Merkez Bankası, 31 Ocak 2004 yılında çıkarılan kanun kapsamında yaptığı reformla birlikte o dönemde çıkarılan ve başında 'yeni' ibaresi olan ve ellerinde bu banknotlardan olan vatandaşlar önemli bir duyuruda bulundu.

24 Aralık 2019 Salı 23:38
Yeni ibareli banknotlara sahip vatandaşlara Merkez Bankasından önemli duyuru

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, (TCMB) 31 Ocak 2004 yılında 5083 sayılı çıkardığı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun” kapsamında ve bu kanuna istinaden uygulanan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca iki aşamalı uygulanan para reformunu gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen reformun ilk aşamasında TL'nin başına koyulan 'Yeni' ifadesi yer alırken o dönemde basılan bu banknotların değişimi ile ilgili bir tarih belirlendi.

Ellerinde halde hazırda bu banknotları bulunduran vatandaşların üzerinde bulunan değerden değişim yapmaları için 31 Aralık tarihine kadar bunu gerçekleştirilmeleri belirtildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Hala elinde Yeni Türk Lirası banknotları bulunduran vatandaşlar, bu banknotları 31 Aralık tarihine kadar Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerine getirerek üzerlerinde yazan değerlerle değiştirebilecek. 1970'lerden itibaren yaşanan yüksek ve kronik enflasyon nedeniyle paramızın alım gücünün düşmesi, sık sık üst değerlerde banknotlar piyasaya sürülmesine neden olmuştu. Öyle ki dünyadaki en büyük kupürlü banknot olan 20 milyon Türk Lirası ülkemizde kullanılmaktaydı. Çok sıfırlı paralar, ekonomimizin itibarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra muhasebe ve istatistik kayıtlarında da sorun oluşturuyordu. Bu nedenle 2005 yılında Merkez Bankası bir para reformu gerçekleştirdi. 

Para reformunun ilk aşamasında 1 Ocak 2005'te paradan altı sıfır kaldırıldı; Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni kuruşlar kullanılmaya başlandı. Para reformunun ikinci ve son adımında ise banknottan ‘Yeni' kelimesini kaldırılarak ‘Türk Lirası'na paramızın asli ve geleneksel adına, dönüş yapıldı. Yeniden ‘Türk Lirası' ve ‘Kuruş' adını alan banknot ve madeni paralarımız 1 Ocak 2009'da yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile hayatımıza girdi. Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık tarihinde doluyor. 

2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk Lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek.”

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:38
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