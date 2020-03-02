Yeni imar barışı süreci olacak mı? Bakan Kurum'dan cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yeni bir imar barışı süreci olup olmayacağı yönünde sorulan soruya yanıt verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum verdiği yanıtında şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Şensoy Boztepe tarafından yapılan habere bakıldığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye çapındaki sorunlu binaları yakından ilgilendiren imar barışı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İmar barışının ortalama 13 milyon konutu alakadar ettiğini söyleyen Bakan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binaların bu barış kapsamına girdiğini belirtti.

Bakan Murat Kurum uygulamanın vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi hususlardaki sorunlarını çözüme kavuşturmaları, mülklerini güvence altında gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerine işleten bir barış süreci olduğunu ifade etti. İmar barışında ortalama 7 milyon 400.000 kişinin faydalandığını söyleyen Bakan, bu bağlamsa ortalama 24 milyar 744 milyon Türk Lirası bedel yatırıldığını anlattı.

“30.000 Yapı Kayıt Belgesi Aykırılık Nedeni ile İptal Edildi”

İmar barışına en çok başvurunun İstanbul’dan yapıldığını, İstanbul’un ardından İzmir’in geldiğini ve İzmir’i ise Ankara’nın takip ettiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."

Ayrıca yeni bir imar barışı sürecinin şimdilik söz konusu olmadığını söyleyen Murat Kurum ilerleyen süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık içinde gerçekleştireceklerini de açıklamalarının sonuna ekledi.

Dijital İkizlerle Kaçak Yapıların Takibi Yapılıyor

Bakanlık tarafından yapılan ve tüm şehir merkezlerinin 3 boyutlu dijital ikizlerinin ortaya konduğu "Kentsel Yerleşim ve Gelişme Alanlarında 3 Boyutlu Topoğrafya ve Bina Modeli Oluşturma" projesi hakkında konuşan Murat Kurum, lazer tarayıcılar, drone ve İnsansız Hava Araçları aracılığı ile deprem ardından sahada birebir karşılaştırma yapabildiklerini söyledi. Bacası yıkılan ya da farklı bir çöküntü gerçekleşen binaları dijital ikizleri ile takip ettiklerini, eski uydu görüntüleriyle yapılan karşılaştırmalar sonucunda ise nerede ne tür bir farklılık yaşandığını oldukça kolay bir şekilde görebildiklerini açıkladı.