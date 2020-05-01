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Yeni piyasaya sürülen 10 TL'ler nasıl olacak? Görüntüsü değişecek mi? Ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak?

Merkez Bankası'nın 10 TL'lik banknotlarda değişime gidileceğini açıklamasının ardından, birçok vatandaş piyasaya yeni sürülen 10 TL'ler nasıl olacak, görüntüsü değişecek mi, ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Merkez Bankasın'dan gelen açıklama konuya netlik kazandırdı. İşte, detaylar.

01 Mayıs 2020 Cuma 22:04
Yeni piyasaya sürülen 10 TL'ler nasıl olacak? Görüntüsü değişecek mi? Ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak?

Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile kullanımda olan 10 liranın değişeceğini açıklayan Merkez Bankası merakları gidermek ve duruma netlik kazandırmak adına yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası 10 TL’lik banknotun nasıl bir değişime uğrayacağı netlik kazandı.

Yeni 10 Liralar Nasıl Olacak?

İlk aşamada yapılan açıklama sonrasında birçok insan, 10 liralık banknotun ön ve arka yüzlerinde değişim yapılacağını düşündü. Gelen açıklamada ise, banknotlardaki imzaların düzenleneceği açıklandı. Başkan Murat Uysal ve Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait imzalar ile düzenlenecek olan eski banknotlarda başka herhangi bir değişim uygulanmayacak.

Günümüzde kullanılan 10 TL’nin arka yüzünde Ord. Prof. Dr. Cahit Arf'ın portresi ve Cahit Arf'ın "Arf Değişmez"inden alınmış olan bir bölüm ve bunun yanı sıra ikili sayı sistemi yer alıyor. 10 TL’nin ön yüzündeyse Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi yer alıyor.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 22:04
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