Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!

2020 senesinde Asgari Geçim İndirimi ücretlerinin ne kadar olacağı ile ilgili vatandaşlar safında meraklı bir bekleyiş söz konusuydu. Uzun zamandır meraklı bekleyişini sürdüren vatandaşlara sonunda bekledikleri haber geldi. Asgari ücret 2020 senesi için brüt 2943 TL ve net olarak 2324 TL olarak belirlendi.

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL

Evli, eşi çalışan 220.68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer yandan AGİ ücretlerinin ne kadar olduğu da merakla araştırılmaya başlandı. İşte 2020 senesinde açıklanan Asgari Geçim İndirimi ücretleri…

Asgari Geçim İndirimi ücretleri belirli bir formül ile tespit edilmektedir. Hesaplamalar o sene için belirlenmiş olan asgari ücretin brüt tutarına senelik olarak aşağıdaki oranlarda indirim yapılarak elde edilmektedir.

İşçinin kendisi için % 50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10

Birinci ve ikinci çocuklarda her çocuk için% 7,5

Üçüncü çocuk için % 10

Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

Yapılan bu indirimler matrahı meydana getirmektedir. Gelir vergisinin ilk dilimine gelmesinden dolayı %15’lik orandan işlem görmektedir. %15 ile çarpıla indirimli gelir 12’ye bölünür ve AGİ olarak her ay ödenir.