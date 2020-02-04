İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!

2020 senesinde uygulanacak olan AGİ ile ilgili vatandaşlar uzun zamandır beklemedeydi. Son olarak yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi! Peki 2020 senesi AGİ ücretleri ne kadar? İşte 2020 senesi AGİ ücretleri hakkındaki tüm detaylar...

04 Şubat 2020 Salı 13:39
Yeni senenin AGİ ücretleri belirlendi!

2020 senesinde Asgari Geçim İndirimi ücretlerinin ne kadar olacağı ile ilgili vatandaşlar safında meraklı bir bekleyiş söz konusuydu. Uzun zamandır meraklı bekleyişini sürdüren vatandaşlara sonunda bekledikleri haber geldi. Asgari ücret 2020 senesi için brüt 2943 TL ve net olarak 2324 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan AGİ ücretlerinin ne kadar olduğu da merakla araştırılmaya başlandı. İşte 2020 senesinde açıklanan Asgari Geçim İndirimi ücretleri…

  • Bekar 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışmayan 264.82 TL
  • Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297.92 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331.03 TL
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375.17 TL
  • Evli, eşi çalışan 220.68 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253.79 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286.89 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331.03 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353.09 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375.17 TL

AGİ Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Asgari Geçim İndirimi ücretleri belirli bir formül ile tespit edilmektedir. Hesaplamalar o sene için belirlenmiş olan asgari ücretin brüt tutarına senelik olarak aşağıdaki oranlarda indirim yapılarak elde edilmektedir.

  • İşçinin kendisi için % 50
  • Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10
  • Birinci ve ikinci çocuklarda her çocuk  için% 7,5
  • Üçüncü çocuk için % 10
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er

Yapılan bu indirimler matrahı meydana getirmektedir. Gelir vergisinin ilk dilimine gelmesinden dolayı %15’lik orandan işlem görmektedir. %15 ile çarpıla indirimli gelir 12’ye bölünür ve AGİ olarak her ay ödenir.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
2020 yılı Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı
Halkbank'ın uzun süredir sonucunu beklediği başvuru kabul edildi!
Halkbank'ın uzun süredir sonucunu beklediği başvuru kabul edildi!
EPGİS, 8 kuruşluk benzin zammını geri çekti!
EPGİS, 8 kuruşluk benzin zammını geri çekti!
KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi
KOSGEB Acil Destek Kredisi 2020 kampanyası devlet tarafından yürürlüğe girdi
2020 Tarım Orman Şurası Eylem Planı
2020 Tarım Orman Şurası Eylem Planı
A101’de bu hafta 6 Şubat – 13 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
A101’de bu hafta 6 Şubat – 13 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Şehit haberlerinin geldiği İdlib neresidir? İdlib haritadaki yeri ve konumu
Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
2020 Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri
EDHO Yavuz Kim? Yavuz’un Gerçek Adı
Ebebek Şubat 2020 indirim kampanyası
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Boşanan kadın kızlık soyadını çocuğuna verebilir mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Volkan kimdir? Gökhan Mumcu Edho kadrosunda!
Edho Köksal Kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Saner hakkında bilgiler
Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığına dair iddialar yalanlandı
Çagla Altunkaya kimdir? Acun’un yeni sevgilisi hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.