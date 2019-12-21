Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 Yılbaşı kredileri faiz oranı

Bankalar düşük faizli krediler kapsamında yeni yılı özel yılbaşı kredisi kampanyaları hazırladı. Kredi almak isteyen vatandaşlar şimdiden yeni yıl kredileri araştırmaya başladı.

2020 yılbaşı kredisi veren bankaların başında TEB, İNG Bank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA geliyor. Bu bankaların dışındaki bankalarda yeni yıl kredisi kampanyalarını açıklamaya hazırlanıyor.

Yılbaşı kredisi başvuru şartları

2020 yılbaşı kredisi veren bankalar

İhtiyaç kredisi kapsamında yeni yıl kredisi almak isteyen kişiler öncelikle başvuru şartlarını bilmelidir. Bu kredi kapsamında 18 yaşını doldurmuş olan herkes yeni yıl kredisi alabilir. Ancak tabi ki kredi notunun yüksek olması ve gelir belgesi olması gerekmektedir.

Yeni yıla özel düşük faizli kredi almak isteyen kişiler yüzde 0,98 oranında kredi fırsatı sunan TEB’e başvurabilir. bunun dışında İNG bankası yüzde 0,99 faiz oranı uygulamaktadır. Ancak TEB 50 binTL’ye kadar kredi verirken, İNG Bank müşterilerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Tabi ki kredi puanına göre verilen kredi miktarında değişiklikler olabilir.

Bu iki bankanın dışında İş Bankası yüzde 1,09 ve QNB Finansbank ise yüzde 1,03 faiz oranlarıyla yılbaşı kredisi vermektedir.

Yapılan açıklamalara göre en düşük faiz oranı yüzde 0,98 ile TEB tarafından verilmektedir. TEB yılbaşı kredisi kapsamında müşterilerine 36 ay vadeli 10 TL kredi ihtiyaç kredisini yüzde 0,98 faizle sunmaktadır.