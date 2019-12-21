İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111177
ALTIN
282.139
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7271
EURO
6.5768

Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 Yılbaşı kredileri faiz oranı

Yeni yıla girmemize az bir süre kala bankalar yılbaşı kredisi kampanyalarını açıklamaya başladı. Peki yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 yılbaşı kredileri faiz oranı ve yılbaşı kredisi hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde.

21 Aralık 2019 Cumartesi 12:22
Yeni yıl kredisi veren bankalar hangileri? 2020 Yılbaşı kredileri faiz oranı

Bankalar düşük faizli krediler kapsamında yeni yılı özel yılbaşı kredisi kampanyaları hazırladı. Kredi almak isteyen vatandaşlar şimdiden yeni yıl kredileri araştırmaya başladı.

Yeni yıl kredisi

2020 yılbaşı kredisi veren bankaların başında TEB, İNG Bank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA geliyor. Bu bankaların dışındaki bankalarda yeni yıl kredisi kampanyalarını açıklamaya hazırlanıyor.

Yılbaşı kredisi başvuru şartları

İhtiyaç kredisi kapsamında yeni yıl kredisi almak isteyen kişiler öncelikle başvuru şartlarını bilmelidir. Bu kredi kapsamında 18 yaşını doldurmuş olan herkes yeni yıl kredisi alabilir. Ancak tabi ki kredi notunun yüksek olması ve gelir belgesi olması gerekmektedir.

2020 yılbaşı kredisi veren bankalar

Yeni yıla özel düşük faizli kredi almak isteyen kişiler yüzde 0,98 oranında kredi fırsatı sunan TEB’e başvurabilir. bunun dışında İNG bankası yüzde 0,99 faiz oranı uygulamaktadır. Ancak TEB 50 binTL’ye kadar kredi verirken, İNG Bank müşterilerine 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Tabi ki kredi puanına göre verilen kredi miktarında değişiklikler olabilir.

Bu iki bankanın dışında İş Bankası yüzde 1,09 ve QNB Finansbank ise yüzde 1,03 faiz oranlarıyla yılbaşı kredisi vermektedir.

Yapılan açıklamalara göre en düşük faiz oranı yüzde 0,98 ile TEB tarafından verilmektedir. TEB yılbaşı kredisi kapsamında müşterilerine 36 ay vadeli 10 TL kredi ihtiyaç kredisini yüzde 0,98 faizle sunmaktadır.

Son Güncelleme: 21.12.2019 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 yılında 2 milyar liralık destek müjdesi
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
Atlas Global, durdurduğu uçuş seferlerine yeniden başladı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı
İflas başvurusu yapan Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği Başkanı kayyum olarak atandı
Yerli Otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobil için tanıtım tarihi ve ilk görüntü paylaşıldı
Yerli Otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobil için tanıtım tarihi ve ilk görüntü paylaşıldı
Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar
Asgari ücret tekliflerinde son durum; Sendikalar ücret taleplerini açıkladılar
Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek
Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek

Popüler Haberler

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışanın maaşı kesilir mi?
Genel Sağlık Sigortası nedir? GSS kimleri kapsar, primleri ne kadardır?
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları
Kira yardımı alma şartları nelerdir? 2020 Kira yardımı kimlere yapılır, nereye başvurulur?
İş arayanlara devletten 1.150 TL destek ödemesi
3’te 3 Tarih sunucusu Pelin Çift kimdir? Pelin Çift hakkında bilgiler
TSH nedir? TSH testi nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
2020 Öğretmen maaşları ne kadar? 2020 Devlet ve özel sektör öğretmen maaşları
Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? Yüşra Geyik Arka Sokaklar'dan ayrılacak mı? Kurye Zeliş'i öldürdü mü?
Ruam Hastalığı nedir, neden olur? Ruam insana bulaşır mı?
Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka için son durum ne?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Sefirin Kızı Nare kimdir? Gerçek adı nedir? Neslihan Atagül rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Hekimoğlu dizisi tutuldu mu? Hekimoğlu dizisi reytingleri nasıl, izlenir mi?
Steam kış indirimi ile fiyatlar yarı yarıya düştü! Steam büyük kış indirimleri başladı!
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi Obaya ne zaman dönecek? Engin Altan Düzyatan diziye katılacak mı?
Evde pizza nasıl yapılır? Videolu evde pizza tarifi
Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün yayınlanacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler
2020 Okulistik deneme sınavı sonuçları sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.