Yerli Otomobil Barcelona MWC Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak!

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk test sürüşünü gerçekleştirdiği yerli otomobil, bu kez de Avrupa’da görücüye sunulacak. Tasarım ve teknolojik özellikleriyle büyük bir yankı uyandırmayı başaran yerli otomobilin tanıtımı dünyada ilk kez gerçekleşecek.

Barcelona MWC Fuarı’nda sunulacak

Yerli otomobil ilk uluslararası fuarına Barcelona’da 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek teknoloji fuarında görücüye çıkacak. Gurbetçi Türklerin otomobile ilişkin gelişmeleri çok yakından takip ettiği bilinmekte. Fuarda konuşma ve lansman düzenleyeceği belirtilen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş’ın aracı otomobil fuarı yerine teknoloji fuarında tanıtarak boy gösterme sözünü de gerçekleştirmiş olacak.

Akıllı cihazların tamamıyla iletişime geçebilecek

Dünya genelinde büyük bir ilgi gören Türkiye’nin otomobili, sıradan bir otomobilden çok daha üstün özelliklerle kullanıcı beğenisine sunuluyor.

Otomobilin intenete bağlanabilen tüm akıllı cihazlarla iletişim kurabileceği ve bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşam merkezi haline getirilebileceği belirtiliyor. Mühendislerin uzunca bir süre devam eden çalışmaları sonucunda ekosistem, şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara kadar diğer akıllı cihazlar aracılığıyla bağlantıyla akıllı park uygulamaları ve üyelik bazlı iletişim hizmetlerinden kablosuz güncellemeye kadar pek çok hizmeti vadediyor.

2022’de yollara çıkacak

SUV ve Sedan modelleri olmak üzere yerli otomobilin 2022 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde askeri arazide kurulması hedeflenen fabrikanın inşaatlarına başlanacağı ve 2020 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Yüzde yüz elektrikli olacak

Yerli otomobil tamamen elektrikle çalışacak. Otomobilin tamamen elektrikli olması sayesinde sessiz ve 0 emisyonla kullanılabileceği aktarılıyor. Öte yandan akıllı otomobil özelliğine de yer verilen yerli otomobile her yerden intenetle bağlantı kurulabilecek. Kokpit içerisinde iki kapının arasında boydan boya LED panel ekranı bulunacak. Kapı içerisine konumlandırılan hoparlör ile müzik sistemi de son teknoloji olarak geliştirildi. Merkeze daima bağlı kalacak otomobil güncellemelerini de 4G veya 5G bağlantısıyla alabilecek.