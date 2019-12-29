Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Gebze’de yapılan bir organizasyonda yapıldı. Yerli otomobille ilgili gelişmeleri sağlayan TOGG merkezi Gebze’de yer alıyor. TOGG’un ilk fabrikasının nerede kurulacağı da belli oldu.
TOGG’un fabrikasının Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacağı açıklandı. Gemlik denizyolu ve karayolu açısından oldukça avantajlı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Gemlik’te kurulacak yerli otomobil fabrikasının ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz açıklanmadı.
Son Güncelleme: 29.12.2019 18:01