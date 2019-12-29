İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.758
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7986
EURO
6.6449

Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?

Yerli otomobilin tanıtımının yapılmasının ardından yerli otomobil fabrikasının nerede kurulacağı merak ediliyordu. Yerli otomobilin fabrikasının kurulacağı yer açıklandı.

29 Aralık 2019 Pazar 18:01
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Gebze’de yapılan bir organizasyonda yapıldı. Yerli otomobille ilgili gelişmeleri sağlayan TOGG merkezi Gebze’de yer alıyor. TOGG’un ilk fabrikasının nerede kurulacağı da belli oldu.

Yerli otomobilin fabrikası için ilk olarak Sakarya, Adapazarı veya Kocaeli bölgeleri gündeme gelmişti. Fabrikanın kurulacağı yer için ulaşım durumu göz önünde bulunduruluyor. Bundan dolayı fabrikanın Marmara Bölgesi’ne bağlı iller kurulacağı tahmin ediliyordu.

TOGG’un fabrikasının Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacağı açıklandı. Gemlik denizyolu ve karayolu açısından oldukça avantajlı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Gemlik’te kurulacak yerli otomobil fabrikasının ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz açıklanmadı.

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!
2020 AGİ Bekar Evli Çocuk Parası ne kadar oldu?
2020 AGİ Bekar Evli Çocuk Parası ne kadar oldu?

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Aile durum bildirim formu nedir? Aile durum bildirim formu ne işe yarar, nerden alınır?
Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem Sınav sonuçları MEB tarafından duyuruldu!
Okan Bayülgen Muhabbet Kralı yeni bölüm konukları kim? TV100 20 Aralık 2019 Muhabbet Kralı konukları
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar neler? Doğalgaz abonelik depozito ücreti ne kadar?
Kentsel dönüşüm kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisini kimler kullanabilir?
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.