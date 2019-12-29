Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?

Yerli otomobilin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla Gebze’de yapılan bir organizasyonda yapıldı. Yerli otomobille ilgili gelişmeleri sağlayan TOGG merkezi Gebze’de yer alıyor. TOGG’un ilk fabrikasının nerede kurulacağı da belli oldu.

Yerli otomobilin fabrikası için ilk olarak Sakarya, Adapazarı veya Kocaeli bölgeleri gündeme gelmişti. Fabrikanın kurulacağı yer için ulaşım durumu göz önünde bulunduruluyor. Bundan dolayı fabrikanın Marmara Bölgesi’ne bağlı iller kurulacağı tahmin ediliyordu.

TOGG’un fabrikasının Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacağı açıklandı. Gemlik denizyolu ve karayolu açısından oldukça avantajlı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Gemlik’te kurulacak yerli otomobil fabrikasının ne zaman faaliyete geçeceği ise henüz açıklanmadı.