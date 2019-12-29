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Yerli otomobil hangi şehirde üretilecek? Fabrika nerede kurulacak? Yerli otomobilin fabrikasının yeri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yürürlüğe giren kararla yerli otomobil hangi şehirde üretilecek ve fabrika nerede kurulacak soruları yanıt buldu. Görücüye çıkan ve kamuoyunun beğenisini kazanan yerli otomobilin fabrikasının yeri belli oldu.

29 Aralık 2019 Pazar 14:33
Yerli otomobil hangi şehirde üretilecek? Fabrika nerede kurulacak? Yerli otomobilin fabrikasının yeri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yerli otomobilin üretim tesisi Bursa’da açılacak. Yatırım süresinin başlangıcı 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle 13 yıl olarak açıklandı. Elektrikli otomobil üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olarak kararlaştırıldı. Üretim tesisindeyse 300’ü nitelikli olmak üzere toplam 4 bin 323 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karar gereğince yerli otomobilin üretim tesisi Bursa’da kurulacak ve projeye devlet yardımı verilecek.

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yeni yatırım olarak inşa edilecek tesise öngörülen yatırım tutarı 22 milyar TL olarak açıklandı. Yatırım eğer öngörülen sürede gerçekleşmezse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu sürenin yarısı kadar ek süre verebilme hakkına sahip olacak.

Yıllık 175 bin yerli otomobil üretilecek

Elektrikli otomobil 5 modelde yılda 175 adet üretilecek. Yatırımın sağlanabilmesi için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV ayrıcalığı, yüzde 100 vergiden indirim, azami tutar sınırı bulunmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopaj desteği, azami 360 milyon TL’lik nitelikli personel desteği, faiz ve kâr desteğiyle birlikte yatırım yeri tesisi ve alım garantisi mümkün kılındı.

Vergi indirimi kararı verildi

Katkı tutarı 31 Aralık 2032’ye kadar maksimum 960 bin araç için kullanılacak ve tutar hak edilenin yüzde 56.5’ini geçmeyecek. Nitelikli çalışan desteği her bir personel için aylık brüt asgari ücretin 20 katını geçmemek suretiyle 5 yıl süre uygulanacak.

30 bin alım garantisi

Alım garantileri ise belirlenen usul ve esaslar kapsamında Devlet Malzeme Ofisi tarafınca 31 Aralık 2035’e kadar 30 bin elektrikli otomobilde uygulanacak.

Tamamlama sürecine ilişkin ayrıntılar

Yatırımın tamamlanmasıyla tamamlama vizesi için firma bakanlığa başvuruda bulunacak. Yatırım yerinde yapılacak ekspertiz işlemi sonucunda bakanlık tamamlama vizesi yapacak. Kamu kaynaklı problemlerin dışında yatırımın ek süre dahil belirlenen süre zarfında gerçekleşmemesi halinde yatırımcı sorumlu olacak.

Yatırımcı eğer öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmez ise, indirimli kurumlar vergisi, stopaj teşviki sebebiyle alınmayan vergiler, gecikme faiziyle kanun hükümlerince geri alınacak. Yatırım tutarı belirlenen sabit yatırımın altında gerçekleşirse; faiz, kar payı desteği, enerji desteği, nitelikli personel desteği ve hibe desteği kullandırılırsa desteklerde belirtilen maksimum rakam, yatırım tutarının sabit yatırım tutarına oranı nispetinde düşürülecek ve fazladan yararlandırılmış destekler geri alınacak.

Sabit yatırım tutarının gerçekleşmesi amacıyla 31 Aralık 2023’e kadar minimum 3 milyar 500 milyon TL tutarında nakit sermaye ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu da bakanlığa bildirilecek.

Son Güncelleme: 29.12.2019 14:33
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