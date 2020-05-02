Tüm dünya geneline yayılmış olan korona virüs salgını sebebi ile birçok vatandaşımız "Koronavirüs yerli otomobilin çıkış tarihini etkileyecek mi?" sorusunun yanıtını araştırmaktadırlar. Yerli otomobilin gündemde yer almasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fabrika süreci ile ilgili birçok açıklamalarda bulundu. Peki, Yerli Otomobil ne zaman çıkacak? Koronavirüs yerli otomobilin çıkış tarihini etkileyecek mi? İşte tüm merak edilenler ile ilgili detaylar...

Mustafa Varank'ın yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak Yeniliğe Yolculuk ifadesi ile 27 Aralık tarihinde tanıtımı yapılmış olan yerli otomobil ile ilgili ertelemenin söz konusu olmadığını kamuoyuna duyurdu. Yerli otomobilin gelişim sürecinde ertelemenin söz konusu olmayacağından dolayı gelişmeler hız kesmeden devam etmektedir. Mustafa Varank yaptığı açıklamada; "Yerli otomobilin gelişmeleri ile ilgili erteleme söz konusu değildir. Ekibimiz; potansiyel tedarikçiler ile görüşmelerini sürdürmektedir. Gemlik'te kurulacak olan fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da söz konusu değildir. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Deneğinin Yönetim Kurulu toplansıtına video aracılığı ile katılımını sağladı. Gerçekleşen bu toplantıda, OSD Başkanı olan Haydar Yenigün sunumunu gerçekleştirirken bu sunum kapsamında yerli otomobil ile ilgili izlenilen süreci aktararak işçilerden gelmiş olan bilgileri de sunumunda detaylandırdı. Gerçekleşen sunumun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin gelişim süreci ile ilgili bilgileri aktarırken üretim aşamasına da yer vererek birçok açıklamada bulundu.

Yapılan Tahminler Küresel Ekonomide Son 100 Yılın En Ağır Daralmasının Yaşanacağını Öngörüyor!

Tüm dünyayı derinden etkilemeye devam eden korona virüs salgınının insan sağlığına zarar vermesinin yanında ekonomik ve sosyal hayat açısından da birçok zarara uğratmasını belirterek açıklamalarda bulunan Mustafa Varank; "Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve bunun yanında turizm sektörü de ciddi anlamda zarara uğramaktadır. Dünya borsalarında ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görmekteyiz. Yapılan tahminlere göre, küresel ekonomide son 100 yılın en büyük sıkıntıların yaşanması görülmektedir. Bu neden kapsamından dolayı Türkiye'de büyük bir açıdan etkilenmektedir." dedi.

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Mustafa Varank yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeni ile ticaret ve üretim sektöründe de birçok açıdan sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Mart ayının yarısından sonra sanayi sektöründe elektrik tüketiminde düşüşler görüldü. Yaşanan bu günlerden kaynaklı olarak otomotiv ve tekstil sektöründe de çalışmalar yapmakta olan birçok fabrikalarında üretimlerine ara verildiği açıklandı. Ancak, bunun yanında gıda, temizlik, ilaç ve sağlık ekipmanların sektörlerinde çalışmalarda artış görülmektedir. Sokağa çıkma yasağnın olduğu bu günler içerisinde de; İhracat taahhüdü olan veya da çalışmalarına ara vermesinin söz konusu olması ile büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmelerini sağlamış bulunmaktayız." dedi.

Mustafa Varank, korona virüs salgınından dolayı Ramazan Ayı içerisinde alınmış olan önlem ve tedbirlerin uygulanması ile ve devam etmesi ile bu günlerde yaşanmakta olan durumların bayram sonrasında bu durumların düzeleceğini ve herşeyin normale döneceğini belirtti. Mustafa Varank yapmış olduğu açıklamalardan yanı sıra otomotiv sektörlerinde yer alan vatandaşlarımıza da açıklamasını gerçekleştirdi. "Bu durumların karşısında sizlerden beş temel kapsamda beklentimiz bulunmaktadır. Bunlardan birincisi çalışmakta olan vatandaşlarımızın bu zor günlerde dahil olmak üzere sağlıklarını güvence altında bulundurmalıyız. Servislerde yer aldığınız anlarda ise oturmalarınıza ve fabrikada işlenmekte olan vardiyalara kadar büyük bir özen ve dikkat ile çalışmalısınız. Diğer bir isteğimiz ise işlerinizde hızlı olmanızdır. İşleriniz düzene girmesinin ardından piyasalara büyük bir önem içerisinde girmelisiniz. Büyük bir ihtimal ile korona virüs salgını ile vatandaşlar toplu taşımadan ziyade kendi araçlarını kullanarak hareket edeceklerdir. Üçüncü olan diğer beklentimiz ise, tedarikçilerinize sahip çıkmanız olacaktır. Gerçekleşecek olan taleplerin artması ile KOBİ'lere ihtiyaç duyacaksınız. Bu durumdan dolayı da KOBİ'lerin nakit akışlarına destekçi olmalısınız. Bunun yanında peşin olarak satın alma işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Dördüncü bir diğer beklentimiz ise yerlileşme kapsamında oranların artışına dayalı yükselmeleri gerçekleştirmelisiniz. Son olarak ise, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı beklemekteyiz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yerli Otomobil İçin Erteleme Söz Konusu Değildir!

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Korona virüs salgının yanında 15 Mart tarihinden bu güne kadar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarda geri kalmamak adına home office çalışmaya başladığını belirtmiş olan Mustafa Varank, "Yaşadığımız bu zor durumlar sürecinde çalışmalarda hiçbir dezavantaj yaşanmadı. Bundan dolayı da yerli otomobil konusu ile ilgili erteleme söz konusu değildir. Yerli otomobil ekibimiz; İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçiler ile görüşmelerini devam etmektedir. Bu süreç içerisinde ise TOGG klasik OEM'lere göre daha avantajlı bir hale geldi. OEM'ler ise içten yanmalı motordan, elektrikli motora geçiş çalışmalarını mevcut olan kaynakları ile finanse etmeyi düünmektedirler. Ancak, korona virüs salgınından dolayı da bu mevcut şirketlerin gelirinde %45 oranında düşüş yaşanmasından dolayı küresel devler, elektrikli ve otonom araçlara ilişkin yatırımlarını ötelemeye başlamış bulunmaktadırlar. Ancak bu durumlar bize avantaj olarak geri dönecektir." dedi.

Korona virüs salgını ile çevre ve sağlık ile ilgili bilinçli davranışların dikkat çektiğini belirtmiş olan Bakan Mustafa Varank, İstanbul'dan çekilmiş olan Uludağ fotoğraflarını hatırlatması ile birlikte, "Geçtiğimiz günler içerisinde yaşadığım semtte kuş seslerini kayıt edereken video halinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Bu durum karşısında doğa ve çevre ile uyum sağlayarak hareket edenler bilinçli olarak üretimlerini gerçekleştirmiş oldukları taktirde bu durum sonucunda kazançlı çıkacaklardır." dedi.

Fabrika Çed Raporunu Alma Aşamasında!

Gemlik çevresinde kurulması beklenen fabrikanın temellerinin atılmasının tarihi ile ilgili bir aksaklık yaşanmadığını kamuoyuna duyurmuş olan Mustafa Varank, "Normal hayata dönme sürecini göz önünde bulundurarak bu süreci değerlendirmeye alacağız. Bu durumdada birkaç haftalık süre ile değişiklikler yaşanabilir. Fabrika ise ÇED raporunu almak üzeredir. Zemin atma işlemlerinin tamamlanması ise yaklaşık olarak 10 gün süre içerisinde gerçekleşecek." dedi.

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