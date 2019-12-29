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Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Yerli otomobil tanıtıldı! Teknolojik özellikleri ve şık tasarımı ile öne çıkan otomobil geniş kitleler tarafından ilgi gördü. Yerli otomobil ön siparişi ile ilgiliyse herkes merak içinde. “Yerli Otomobil Ön Siparişi Nereden Verilir?” veya “Yerli Otomobil Almak için Sıraya Nasıl Girilir?” soruları ile ilgili aradığınız cevapları haberimizde bulabilirsiniz.

29 Aralık 2019 Pazar 18:47
Yerli otomobil ön siparişi nereden verilir? Yerli otomobil almak için sıraya nasıl girilir?

Geçtiğimiz günlerde ilk prototiplerinin tanıtıldığı ve teknolojik özellikleri ile öne çıkan yerli otomobil yerli ve yabancı olan geniş kitleler tarafında büyük  ilgi gördü. Birçok kişi ve kurum sosyal medya hesaplarından yerli otomobil satışa sunulduğu zaman alacakları ile ilgili sözler verdiler. Şimdi ise herkesin gözü ön sipariş sürecinde, herkes prototiplerini gördüğü yerli otomobile binmek için sabırsızlık içinde bekliyor. Sipariş süreci ile ilgili detayları haberin devamında bulabilirsiniz.

TOGG Sipariş Süreci

Geniş kitleler tarafından ilgi gören TOGG yerli otomobillerinin ön siparişi ise merak konusu. Birçok kişi ve kurum TOGG yerli  otomobillerinden sipariş vereceğini sosyal medya hesaplarından duyururken, TOGG sipariş süreci ile ilgili bir açıklama henüz yapmadı. https://togg.com.tr intenet sitesinde de siparişle alakalı bir açıklama bulunmamakla birlikte, gerekli iletişim bilgileri intenet sitesinde mevcuttur. Sipariş süreci ile ilgili olarak intenet sitesindeki bilgiler yardımcı olabilir.

TOGG Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Bilişim Vadisi, Muallimköy Mahallesi Deniz Caddesi No:143/1 41400 Gebze

Kocaeli-Türkiye

Telefon : 0850 833 33 45

E-Mail : info@togg.com.tr

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:47
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