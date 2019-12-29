Yerli otomobil seri üretim tarihi, fiyatı ve özellikleri neler?

Merakla beklenen yerli otomobilin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir organizasyonda yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobil son teknoloji özellikleriyle büyük beğeni topladı.

Yerli Otomobil Ne Zaman Seri Üretime Geçecek?

Yerli otomobilin tanıtım organizasyonunda yapılan açıklamalarda, yerli otomobilin 2020 yılında uluslararası bir tanıtımla dünyaya tanıtılması planlanıyor. 2021’de ise seri üretim için fabrikaların bitirilmesi hedefleniyor. Yapılan planlamada yerli otomobilin 2022 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yerli otomobilin fiyatı da büyük merak konusu oldu. Yerli otomobilin hangi fiyattan satışa sunulacağı henüz açıklanmadı. Türkiye’de uygulanan vergilerle birlikte yerli otomobilin özellikleri düşünüldüğünde fiyatın 150 bin TL ile 200 bin TL arasında olması bekleniyor.

Yerli Otomobilin Teknik Özellikleri

Yerli otomobilin teknik özelliklerinin tamamı henüz açıklanmadı. Yapılan haberlerde yerli otomobilin elektrikli modelinin 400 km azami menzili olacağı belirtildi. Bir diğer hedefin ise 45 dakikada şart özelliği olduğu öğrenildi. İşte yerli otomobilin bazı özellikleri:

- 200 bg, 400 bg, arkadan itişli ve 4 çeker,

- 0-100 hızlanması 7,6 sn – 4,8 sn,

- 500 km menzil/Hızlı şarj,

- Akıllı bağlantı,

- İntenet üzerinden güncelleme,

- İleri sürüş destek sistemleri,

Ayrıca yerli otomobilin adının TOGG olacağı da açıklandı. TOGG markasının modelleri de açıklandı. İşte TOGG’un modelleri:

- C-SUV

- C-SEDAN

- C- HATCHBACK

- B-SUV

­- C-MPV