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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG'dan açıklama

Çıktığı andan itibaren Türkiyeyi kasıp kavuran yerli otomobil hakkında insanlar bazı konuları merak etmekte. Son dönemde çıkartılan ve büyük bir ilgi görmeyi başaran Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? sorusu insanların kafasını kurcalayan konulardan bir tanesi. İşte yerli otomobilin fiyatı ile ilgili tüm detaylar.

02 Ocak 2020 Perşembe 00:47
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG'dan açıklama

Yerli otomobil üretim ekibi olan TOGG şirketinin CEO’su olan Mehmet Gürcan, Kararkaş yerli otomobil fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde.

YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR? TOGG CEO’SUNDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günde perdesi kaldırılıp, sahneye çıkmış olan yerli otomobil TOGG, Türkiyenin ilk elektrikli yerli otomobili olmasıyla büyük önem taşımakta. Bu esnada vatandaşlar ise araç konusunda “Yerli otomobil fiyatı belli oldu mu?” ve "2019 yerli otomobil fiyatı ne kadar?” sorularının cevabını aramakta. Bu sorular ile ilgili olarak TOGG’un CEO’su olan Mehmet Gürcan Kararkaş yaptığı açıklamada kayda değer konulara değindi.

Mehmet Gürcan Karakaş konuşmasında şunlara yer verdi:

Fiyat vermek ticari anlamda doğru değil. İki sene sonrası için mümkün de değil. Bir rekabetçi otomobil olmak zorunda. Böyle bir otomobil pazar payı almak isteseydi kimden pay alırdı deyip ona göre bir konumlandırma yapardık. İhraç pazarları bizden böyle bir otomobil beklemiyordu. Bu sürpriz bir otomobil oldu. Çin'den eski çalışma arkadaşlarımdan mesaj geldi: Ne yapıyorsunuz oralarda?

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:47
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