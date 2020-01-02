Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG'dan açıklama

Yerli otomobil üretim ekibi olan TOGG şirketinin CEO’su olan Mehmet Gürcan, Kararkaş yerli otomobil fiyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil TOGG’un fiyatı ile ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde.
YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR? TOGG CEO’SUNDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Mehmet Gürcan Karakaş konuşmasında şunlara yer verdi:
Fiyat vermek ticari anlamda doğru değil. İki sene sonrası için mümkün de değil. Bir rekabetçi otomobil olmak zorunda. Böyle bir otomobil pazar payı almak isteseydi kimden pay alırdı deyip ona göre bir konumlandırma yapardık. İhraç pazarları bizden böyle bir otomobil beklemiyordu. Bu sürpriz bir otomobil oldu. Çin'den eski çalışma arkadaşlarımdan mesaj geldi: Ne yapıyorsunuz oralarda?
Son Güncelleme: 02.01.2020 00:47