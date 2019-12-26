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Yerli otomobilin içini gösteren son görüntüde 14.53 detayı

Yüzde 100 yerli otomobil projesinde sona yaklaşılırken tanıtımı yapılmadan önce otomobilin iç kısımını gösteren son bir fotoğraf paylaşıldı.

26 Aralık 2019 Perşembe 22:11
Yerli otomobilin içini gösteren son görüntüde 14.53 detayı

2011 yılında duyrulan ve Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu'nun (TOGG), büyük bir gizlilikle sürdüğü projede neredeyse sona yaklaşıldı. 

Yarın yapılacak olan toplantıyla tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilin iç görselini paylaşan TOGG, paylaşımı saat tam 14.53'te yaparak aynı zamanda İstanbul'un fethine de dikkat çekti. TOGG ayrıca açıklamasında saat 19.23'te yerli otomobille alakalı bir paylaşım daha yapılacağını duyurdu.

Dün ise yine yerli otomobil ile ilgli bir payaşım yapılmış ve fotoğrafta otomobilin farlarının arasında kalan panjurunda “Lale” motifine dikkat çekilmişti.

Bugünkü paylaşımda ise otomobilin elektrik motoru ile birlikte hareketini gösteren animasyon bir video da paylaşıldı.

Yüzde 100 yerli otomobil projesinde araç tasarımında aracın içinde deri ve siyah ahşap karışımı direksiyon, komple deri ve bej renkli koltuklar, iç ambiyans aydınlatması, alüminyum detaylı difüzörler, 4 cam otomatiği ve kapı döşemelerinde Selçuklu mimarisi figürler kullanılırken dokunmatik ve dijital klimaya sahip otomobilde dijital hayalet göstergeside yerleştirildi.

Bluetooth ile telefonla görüşme imkanı sağlayan dokunmatik ekranda navigasyon hizmeti de bulunan yerli otomobil ayrıca Start-stop teknolojisine de sahip.

Son Güncelleme: 26.12.2019 22:11
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