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YHT zamlı bilet fiyatları ne kadar oldu? YHT bilet fiyatlarına büyük zam!

TCDD, Yüksek Hızlı Tren hattında bilet fiyatlarına zam yaptı. YHT bilet fiyatlarına büyük zam geldi! Zamların ardından YHT zamlı bilet fiyatları ne kadar oldu diyenler için işte detaylar…

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:00
YHT zamlı bilet fiyatları ne kadar oldu? YHT bilet fiyatlarına büyük zam!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına zam geldi. TCDD, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında abonman bilet fiyatlarına yüzde 300’e yakın zam yaptı. Abonmanlarda indirimler kalktı.  Eskişehir-Ankara hattında çalışanların ve öğrencilerin tercih ettiği 30 günlük abonman bileti 480 liradan 1687 liraya çıktı!

Yolcu taşımacılığını özel sektöre devretmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), YHT’de 30 günlük abonman bilet ücretlerine fahiş düzeyde zam yaptı. Özellikle öğrencilerin ve çalışanların tercih ettiği Eskişehir-Ankara hattında 30 günlük abonman bileti 480 liradan 1687 liraya kadar çıktı.

YHT BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM

İntenet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı. Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınması kararlaştırıldı. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi, 30 günlük abonman biletine sahip yolcuların kullandığı şu hatlar için yüzde yüzün üzerinde zam yaptı.

Yapılan zamlar şu şekilde:

  • Ankara-Polatlı 220 TL’den 877 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 298).
  • Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya 480 TL’den bin 687’ye çıktı (Zam oranı yüzde 251).
  • Polatlı-Eskişehir 352’den bin 260 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 257).
  • Ankara-İstanbul 2 bin 100’den 3 bin 847 TL’ye çıktı (Zam oranı yüzde 83).

İNDİRİMLER KALDIRILDI

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlügü Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığının aldığı kararlar şu şekilde:

  • YHT’lerde halen uygulamada olan ekonomi sınıfın belirli bir oran fazlası ile ücretlendirilmekte olan business sınıfta tüm ticari indirimler ve ücretsiz seyahat hakkına sahip yolculardan alınan mevki farkı ücretleri kaldırıldı.
  • Business vagondan bilet alacak tüm yolculardan indirimli/ücretsiz seyahat kartlarına bakılmaksızın business sınıf tam ücreti alınacak.
  • Business vagonlarda gidiş-dönüş indirimi yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edecek.
  • İntenet ve mobil satış kanallarına uygulanan yüzde 1,5 indirim kaldırıldı.
  • Business biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler ile tam genç tarifeleri kaldırılarak 15 biniş yüzde 5, 20 biniş yüzde 10 ve 30 biniş indirim yüzde 15 olarak yeniden düzenlendi.
  • Ekonomi biniş bazlı abonmanlıklarda 5-10 binişlik paketler kaldırılarak tam ve genç tarifesi üzerinden 15 biniş yüzde 15, 20 biniş yüzde 20 ve 30 biniş yüzde 25 olarak düzenlendi.
  • YHT business aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen Polatlı-Konya parkurlarında tam ve genç abonmanlıkları kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tek tip yüzde 25 indirimli yeni abonman paketleri uygulamaya alınacak.
  • YHT ekonomi vagonlarda aylık abonmanlıklarda geçerli olan abonman paketleri (yüzde 50 indirimli) ile birlikte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, Polatlı-Eskişehir ve uygulanılan ve sabit olarak ücretlendirilen paketler Polatlı-Konya parkurlarında kaldırıldı. Tüm parkurlarda geçerli tam yüzde 25, genç yüzde 50 indirimli abonmanlık paketleri uygulamaya alınacak. Ana hat trenlerinde mevcut uygulama aynen devam edecek.
Son Güncelleme: 22.01.2020 22:00
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