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Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?

2020 yılına girilmesine çok az bir zaman kala vatandaşlar “Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?” sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte kredi kartında biriken puanlar hakkında tüm detaylar..

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:12
Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar kredi kartlarında bütün sene boyunca biriktirdikleri puanların sonraki yıla devredip devredilmeyeceğini merak etmektedirler. Bankaların, bir daha ki seneye geçerken biriken para puanları silmek gibi bir durumları olmadığı açıklanmıştır. Özel kampanyalar söz konusu olduğunda tarih aralığı olabilir ve puanlar yalnızca o tarih bitimine kadar kullanılabilmektedir.

Yani yeni seneye giriş yaparken kredi kartınızda birikmiş olan puanlar bir dahaki sene de kullanabileceğiniz şekildedir. Yine de emin olmak için bankaya telefon ederek yeni yılda kullanıp kullanamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Eğer özel  kampanya dahilinde birikmiş puanlarınız var ve son kullanım tarihi hakkında bilgi sahibi değilseniz, bankanızdan öğrenebilirsiniz.

Aşağıda sıralanan bankaların yıl sonunda puanları silme gibi bir uygulamaları bulunmamaktadır. Biriktirilen puanları sonraki yıla devretmektedirler.

  • Yapı Kredi Bankası
  • Garanti Bankası
  • Ziraat Bankası
  • Denizbank
  • İş Bankası
  • Akbank
  • Vakıfbank
  • TEB
Son Güncelleme: 18.12.2019 22:12
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