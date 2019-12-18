Yıl sonu kredi kartı puanlarım silinecek mi?

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar kredi kartlarında bütün sene boyunca biriktirdikleri puanların sonraki yıla devredip devredilmeyeceğini merak etmektedirler. Bankaların, bir daha ki seneye geçerken biriken para puanları silmek gibi bir durumları olmadığı açıklanmıştır. Özel kampanyalar söz konusu olduğunda tarih aralığı olabilir ve puanlar yalnızca o tarih bitimine kadar kullanılabilmektedir.
Aşağıda sıralanan bankaların yıl sonunda puanları silme gibi bir uygulamaları bulunmamaktadır. Biriktirilen puanları sonraki yıla devretmektedirler.
- Yapı Kredi Bankası
- Garanti Bankası
- Ziraat Bankası
- Denizbank
- İş Bankası
- Akbank
- Vakıfbank
- TEB
Son Güncelleme: 18.12.2019 22:12