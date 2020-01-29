İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119689
ALTIN
301.888
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7551
EURO
6.5546

Yıldız Holding'de görev devri! Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e bıraktı

Yıldız Holding'de, yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, 20 yıl sürdürdüğü görevini yeğeni Ali Ülker'e devretti.

29 Ocak 2020 Çarşamba 23:10
Yıldız Holding'de görev devri! Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e bıraktı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan ve içerisinde başta Ülker olmak üzere pek çok şirket barındıran Yıldız Holding'deki üst düzey görev değişikliği yapıldı. 20 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Murat Ülker, görevini yeğeni Ali Ülker'e bıraktı.

Söz konusu karar bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında açıklandı. Murat Ülker toplantıda yapılan görev değişikliği ile ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Beyden devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülkere devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim. Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız."

ALİ ÜLKER KİMDİR?

1969 doğumlu olan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümündü kazandı. Buradaki eğitiminin ardından IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard’da çeşitli eğitim programlarına katılarak De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.

1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak iş hayatına başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görevlerinde bulundu.

2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı’na atananan Ali Ülker, 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü.

Anahtar Kelimeler:
Yıldız HoldingMurat ülkerAli ülker Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Merkez Bankası, faiz oranında değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası, faiz oranında değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı
Motorine ÖTV uygulaması! Pompada 11 kuruş eklenecek
Motorine ÖTV uygulaması! Pompada 11 kuruş eklenecek
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, 130 bin işçinin zam oranları belli oldu
MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalandı, 130 bin işçinin zam oranları belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Bu gece yarısı geçerli olacak
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Bu gece yarısı geçerli olacak
Erdoğan'dan müjde! Deprem bölgesindeki esnaflara faizsiz kredi!
Erdoğan'dan müjde! Deprem bölgesindeki esnaflara faizsiz kredi!
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!

Popüler Haberler

Yaşlı aylığı ve evde bakım parası ne kadar oldu? 2020 Yaşlı aylığı ve evde bakım parası
Belediye başkanı maaşı ne kadar? 2020 Belediye başkan maaşları
2020 Özel Üniversite fiyatları ne kadar?
2020 Belediye Meclis üyesi maaşı ne kadar?
Nusret güncel fiyat listesi- 2020 Nusr-Et fiyatları ne kadar?
2020 Yenikapı Bandırma arabalı vapur fiyatları
2020 Aygaz, ipragaz tüp markaları ve fiyatları
2020 Arabalı Vapur Sirkeci-Harem, Eskihisar-Topçular Feribot Fiyatları Ücret Tarifesi
EBA Giriş 2020: E-Devlet ders giriş işlemleri
ÖSYM GİS Giriş 2020: ÖSYM Görevli İşlemleri Sistemi Girişi
HSBC Müşteri Hizmetleri Numarası 444, 0850 Direk Bağlanma
İBB Sosyal yardım kartının geçerli olduğu marketler
BİM'de satılan Hometech PC Alfa 8mB Tablet nasıl, alınır mı, kullanışlı mı?
Üniversite mezunu işsizlere İŞKUR’dan maaş bağlanacak! İŞKUR üniversite mezunu işsizlik maaşı şartları
Kuruluş Osman Alişar Bey kimdir? Kuruluş Osman Alişar Bey gerçek tarihte kimdir?
Ramo Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Bilgiç rol aldığı yapımlar ve biyofrafisi
Doğu Anadolu fay hattı nelerelerden geçiyor? Deprem haritası ve fay hattı sorgulama
Afili Aşk neden final yapıyor?
Yüze Kese nasıl yapılmalı? Yüze kese yapmak faydalımıdır? Yüze kese yapmanın faydaları
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi
Kanalların yayın akışları 28 Ocak Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.