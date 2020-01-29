Yıldız Holding'de görev devri! Murat Ülker başkanlık görevini Ali Ülker'e bıraktı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan ve içerisinde başta Ülker olmak üzere pek çok şirket barındıran Yıldız Holding'deki üst düzey görev değişikliği yapıldı. 20 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Murat Ülker, görevini yeğeni Ali Ülker'e bıraktı.

Söz konusu karar bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında açıklandı. Murat Ülker toplantıda yapılan görev değişikliği ile ilgili bir açıklama yaparak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür 60 yaşında sağlıklı ve huzurluyum. 2000 yılında Sabri Ülker Beyden devraldığım başkanlığı, kesintisiz 20 yıl sürdürdüm. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı güvenle Ali Ülkere devrediyorum. Ben kendisinin başkan olduğu yönetim kurulunda üye olarak çalışacağım. Aktif iş hayatıma, holdinge bağlı şirketlerde devam edeceğim. Bugün, 63 bin 500 kişinin çalıştığı global bir Türk şirketi haline gelen grubumuz, başkanlığımda on bir misli büyüdü ve atıştırmalık alanında dünyada üçüncü sıraya yükseldi.

Artık Yıldız Holding daha sağlıklı bir mali bünyeye sahiptir. Yeni bir anayasası vardır. Global atıştırmalık ve yerel perakende iki ana iş koludur. Eminim yeni dönemde de ülkemizde ve dünyada yeni girişimlerin peşinde koşacağız."

ALİ ÜLKER KİMDİR?

1969 doğumlu olan Ali Ülker, İstanbul Erkek Lisesi’ni tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümündü kazandı. Buradaki eğitiminin ardından IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard’da çeşitli eğitim programlarına katılarak De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması’nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi’nde (1997) yer aldı.

1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı’nda Stajyer olarak iş hayatına başlayan Ali Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.’de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında görevlerinde bulundu.

2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı’na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı’na atananan Ali Ülker, 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştü.