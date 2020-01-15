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YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listeye alınmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla seçime giren 15 partinin listesini yayımladı. Listenin içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuruduğu Gelecek Partisi yer almadı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 21:32
YSK, seçime girecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listeye alınmadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Geçekleştirilen karar doğrultusunda hazırlanan listede seçime girebilecek partilerin isimlerine yer verilirken Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi listede yer almadı. 

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için  seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.

İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17 inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.


Yüksek Seçim Kurulu'nun olası bir seçimde, seçime girecek olan partiler ise şunlar:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi,

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrat Parti,

7- Demokratik Sol Parti

8- Halkların Demokratik Partisi

9- Hür Dava Partisi

10- İYİ Parti

11- Milliyetçi Hareket Partisi

12- Saadet Partisi

13- Türkiye Komünist Partisi

14- Vatan Partisi

15- Yeniden Refah Partisi.
 

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