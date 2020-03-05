Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni vergi!

Cep telefonlarında yeni vergi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye 'de üretilen veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi geldi. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu karara göre cep telefonlarından alınan vergilere yüzde 1’lik ek kesinti uygulanacak.

Resmi Gazete'nin 4 Mart 2020 tarihli sayısında "Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar" yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesinti uygulanan cihaz listesine telefonların da eklenmesi üzerine karar kılındı.

Yüzde 1’lik Kesinti

Yüzde 1’lik kesinti, 15 gün sonra yürürlüğe girecek. Bu kararda hem Türkiye 'de üretilen hem de ithal edilen telefonlar da söz konusu kesinti kapsamına alınacağına yer verildi. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonlarına artık yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak. Cep telefonunda ithalat da "CIF bedeli", yerli üretimde ise "imalat bedeli" üzerinden yüzde 1 vergi ödenecek. Yeni düzenleme, 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Listeye Yeni Eklemeler Yapıldı

Her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. 2013 yılında bu düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu cihazlardan yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda kesinti uygulanmasına devam edilmişti.

Söz konusu kararda vergi uygulanacak olan eşyalar şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer, bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer araçlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Yayımlanan yeni liste: