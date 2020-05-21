Yüz binlerce çalışana ödenen ikramiyeler cuma günü hesaplarda

Yüz binlerce kamu işçisine yapılan ve yılda 4 kez ödenen ikramiyelerin ikinci taksiti olan ödemeler 22 mayıs cuma günü hesaplarda olacak.Peki kime ne kadar ikramiye ödenecek ? Detaylar haberimizde..

Yüz binlerce çalışana ödenen ikramiyeler cuma günü hesaplarda
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Kamuda çalışan ve sayıları yaklaşık 1 milyon olan kamu işçilerine yılda 4 kez ödenen ikramiyelerin (ilave tediye) 2. taksidi olan ödeme 22 Mayıs Cuma günü yapılacak.

İLK TAKSİT 31 OCAKTA ÖDENMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile birinci tediye ödemesinin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak 2020'de ödenmişti. İkinci taksitin 22 Mayıs Cuma günü  ödenecek.

EN DÜŞÜK ÖDEME 948 TL OLACAK

4/D sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin en düşük ikramiye ilave tediye miktarı 948 TL olacak. 

KİMLERE İKRAMİYE ÖDENİYOR?

Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir. Belediye bünyesinde çalışan ve belediye şirketlerine geçirilen işçiler tediye ödemesinden yararlanamıyor.

KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 01:12

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