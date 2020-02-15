Ziraat Bankası % 0,49 faiz oranlı taşıt kredisi kampanyası

Ülkemizde yerli üretim araçlar için verilen kredi faiz oranlarının düşürülmesinden sonra ülke genelinde hem düşük faiz oranları ile kredi alımı arttı hem de Türkiye’de üretilen araçlara olan ilgi arttı. Anlaşmalı kurumlarda uygulanan faiz indirimleri Ekim 2019’dan beri Ziraat Bankasında uygulanmaktadır.

En uygun taşıt kredisi veren banka hangisidir?

Ziraat Bankası, aylık %0,49 - %0,69 faiz oranları ile 60 aya varan vade oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Anlaşmalı araç firmalarından alınacak araçların yüzde 75 oranında faizden yararlanma şansı sunan Ziraat Bankasının taşıt kredisi ülkemizde en fazla kullanılan kredilerden bir tanesidir. hem binek araçlarda hem de ticari araçlarda 60 ay vade seçeneği ile 50.000 TL kredi verilebilmektedir. 50.000 TL tutara sahip taşıt kredisinin 36 ay vade, aylık %0,69 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti karşılığında kredi verilebilmektedir. Ayrıca yıllık maliyet oranı %10,7983’tür.

Anlaşmalı tutarlar ile normal değerler üzerinde kredi almak isteyen kişilere toplamda 120.000 TL kredi verilebilmektedir. Ancak bilinmesi gerekir ki 120.000 TL olarak alınacak kredinin faiz oranı %1,02 olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası taşıt kredisi özellikleri nelerdir?

0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Ziraat Bankası lehine rehin tesis edilir. Banka gerekli görmesi halinde ek teminat isteyebilmektedir.

Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko ürünlerini sunmaktadır. Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

Taşıt kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Banka şubesi tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Kampanya kapsamında binek araçlar için en fazla 120 bin, ticari araçlar için ise en fazla 500.000 TL kredi kullanılabilmektedir.

Vade seçeneği olarak en az 12 ay en fazla 60 ay vade seçenekleri sunulmaktadır.