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Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları

Vatandaşlara güzel haber sonunda geldi! Ziraat Bankası hayvancılık kredisi adı altında 100.000 TL’yi faizsiz şekilde veriyor. İşte Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayların tümü…

05 Mart 2020 Perşembe 10:52
Ziraat Bankası 100 Bin TL faizsiz hayvancılık kredisi şartları ve detayları

Ülkemizde son senelerde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak pek çok kampanya meydana getiren kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası 2019 senesinde olduğu gibi 2020 senesinde de çalışmalarına devam ediyor.

Ziraat Bankası son olarak yapılan açıklama ile beraber arıcılık, Sığır yetiştirme, Su ürünleri, Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, süs bitkileri gibi birçok alanda faizsiz kredi verecek.

Ziraat Bankası 100.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor

Hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yüzünü güldüren bu haber sonrasında kampanyanın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Ziraat Bankası üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek olan 100.000 TL faizsiz kredilere başvuruda bulunulabilmektedir. Bu kredilerde 30.000 TL seviyesine kadar hibe, kalanı ise faizsiz kredi şeklinde verilmektedir. Koşullara uyum sağlayan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapabilmektedirler.

Kredi Başvuru Koşulları

Krediye başvurulabilmesi için ilk olarak ÇKS belgesine sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca krediyi alacak olan kişilerin ipotek ya da teminat vermeleri gerekmektedir. Bu kredilerin tarımsal yatırım için kullanılacak olması durumunda ise tam sigorta yapılması zorunludur.

İcralık olanlar, vergi borcu olanlar ve kredi notu kötü olanlar bu kredilerden yararlanamamaktadırlar.

Başvuru için Gereken Belgeler

  • Kimlik fotokopisi
  • ÇKS Belgesi
  • İşletmenin son 3 yıllık gelir belgeleri ve bilançoları
  • İpotek verilecekse tüm verilecek ipoteklerin tapu fotokopileri ve borcu yoktur yazıları
  • Ziraat Bankası kredi başvuru formu

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Krediye başvuruda bulunabilmek için Ziraat Bankası şubelerine gidilmesi gerekmektedir. Kredi ile ilgili herhangi bir soru işaretinin olması halinde şube telefon numarasının aranarak bilgi alınması mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası özellikle tarım ve hayvancılık alanında iş yapan kişilere kredi vermektedir. Bu bağlamda çiftçi kredileri de tercih edilebilmektedir. Bu kredilerde de avantajlı olanaklar sağlanabilmektedir.

Kredilerin alınması sonrasında kredi taksitleri belirlenmektedir. Belirlenme işlemi sırasında ödemeyi yapacak olan kişinin inisiyatifine sunulur. Ödeme tablosu kişinin kendisi tarafından oluşturulur. En çok 72 aya kadar vade imkanı tanınmaktadır.

 

Son Güncelleme: 05.03.2020 10:52
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