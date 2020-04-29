Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası destek kredileri kapsamında 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi sonuçları henüz duyurulmayan vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs destek kredisi başvurularına yoğun bir ilgi söz konusuyken, vatandaşlar 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli destek kredisine büyük bir ilgi göstermiştir.

6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi sonucu henüz açıklanmayan adaylar kredilerin açıklanacağı tarihten bu yana merakla kredi sonucunu araştırıyordu. Bankaların yapmış olduğu bu açıklamalar sonrasında milyonlarca başvuru yapıldığı kaydedildi. Vatandaşlar; 3000 TL, 5000 TL ila 10.000 TL destek kredisi başvurusu yaptı. Bankalar başvuru yoğunluğu nedeniyle destek kredisi başvurularının başladığı ilk gün yani 1 Nisan itibariyle yapılan başvurulara henüz yanıt veremedi.

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ziraat Bankası aracılığıyla kredi başvurusu yapacak vatandaşlar başvuruları nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlar ilk olarak Ziraat Bankası İntenet Şubesi ve Mobil Şube üzerinden başvuru yapabilecekler.

6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisinden kimler yararlanamayacak?

10.000 TL temek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu vatandaşlara bildirilecektir. Başvuruyu takip edecek vatandaşlar intenet bankacılığı veya mobil bankacılığı uygulamasından başvuru süreci takip edilebilecektir.

Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisine hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelir 5000 TL’den fazla ise başvuru yapılamayacak.

Gündemde olup biten her şey ve daha fazlası Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak haberler, manşetler ve daha fazlası Twitter hesabımızda! Bizi Takip Etmeyi unutma. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et