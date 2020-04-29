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Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulabilmesi için 10.000 TL'ye varan Temel İhtiyaç Desteği kredi kampanyasını başlatmıştı. İşte başvuruda bulunan vatandaşlar için ''Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?'' sorusunun yanıtı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 21:37
Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?

Ziraat Bankası destek kredileri kapsamında 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi sonuçları henüz duyurulmayan vatandaşlar kredi sonuçlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs destek kredisi başvurularına yoğun bir ilgi söz konusuyken, vatandaşlar 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli destek kredisine büyük bir ilgi göstermiştir.

6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi sonucu henüz açıklanmayan adaylar kredilerin açıklanacağı tarihten bu yana merakla kredi sonucunu araştırıyordu. Bankaların yapmış olduğu bu açıklamalar sonrasında milyonlarca başvuru yapıldığı kaydedildi. Vatandaşlar; 3000 TL, 5000 TL ila 10.000 TL destek kredisi başvurusu yaptı. Bankalar başvuru yoğunluğu nedeniyle destek kredisi başvurularının başladığı ilk gün yani 1 Nisan itibariyle yapılan başvurulara henüz yanıt veremedi.  

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ziraat Bankası aracılığıyla kredi başvurusu yapacak vatandaşlar başvuruları nasıl yapılacağını araştırıyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlar ilk olarak Ziraat Bankası İntenet Şubesi ve Mobil Şube üzerinden başvuru yapabilecekler.

10.000 TL temek ihtiyaç kredisi başvuru sonucu vatandaşlara bildirilecektir. Başvuruyu takip edecek vatandaşlar intenet bankacılığı veya mobil bankacılığı uygulamasından başvuru süreci takip edilebilecektir.

6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli destek kredisinden kimler yararlanamayacak?

Ziraat Bankası temel ihtiyaç desteği kredisine hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelir 5000 TL’den fazla ise başvuru yapılamayacak.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 21:37
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